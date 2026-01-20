NECROLÒGIQUES
Llevantada
Interrompuda tota l'R11 per impossibilitat de circulació a causa de la caiguda d'un arbre a les vies
S'activa un servei alternatiu per carretera entre Maçanet de la Selva i Figueres
Figueres
La línia R11 s'ha hagut d'interrompre en tot el tram per impossibilitat de circulació a causa de la caiguda d'un arbre a la zona de vies, segons ha explicat Renfe. Excepcionalment, el servei acaba a Figueres, perquè no es pot circular ni amb el tren ni per carretera. Els viatgers s'encaminen als trens de la línia R1 fins a Maçanet-Massanes per enllaçar amb un servei alternatiu per carretera establert en aquest punt per cobrir el tram Maçanet-Figueres.
- Iryo assegura que el tren descarrilat a Adamuz es va revisar per última vegada el 15 de gener
- EN DIRECTE | Segueix l'última hora de la llevantada a l'Empordà: Protecció Civil envia un ES-Alert per risc de desbordament de rius i se suspenen les classes
- Quan estàs de dol, el sentiment de culpa és punyent i difícil de deixar enrere
- Oriol Antolí, l'home que corre 103 hores seguides: 'Primer diuen que soc boig, però després tenen molta curiositat
- El desembassament preventiu de Darnius-Boadella activa el 'turisme d'aigua
- Protecció Civil alerta que poden caure més 100 litres en 24 hores a l'Alt Empordà
- La carbonera artesanal de Sant Llorenç de la Muga ja fumeja
- Danys al Faig de la Pedra de l'Albera: l'arbre monumental que sosté una roca de 700 quilos perd dues branques