Interrompuda tota l'R11 per impossibilitat de circulació a causa de la caiguda d'un arbre a les vies

S'activa un servei alternatiu per carretera entre Maçanet de la Selva i Figueres

Usuaris de la línia R11 a l’estació de Figueres, en una imatge d'arxiu.

Usuaris de la línia R11 a l’estació de Figueres, en una imatge d'arxiu. / VÍCTOR SUBIRÓS

ACN

Figueres

La línia R11 s'ha hagut d'interrompre en tot el tram per impossibilitat de circulació a causa de la caiguda d'un arbre a la zona de vies, segons ha explicat Renfe. Excepcionalment, el servei acaba a Figueres, perquè no es pot circular ni amb el tren ni per carretera. Els viatgers s'encaminen als trens de la línia R1 fins a Maçanet-Massanes per enllaçar amb un servei alternatiu per carretera establert en aquest punt per cobrir el tram Maçanet-Figueres.

Interrompuda tota l'R11 per impossibilitat de circulació a causa de la caiguda d'un arbre a les vies

Així funciona el Govern amb Illa a l’hospital: el president ‘connectat’, Dalmau al capdavant i els consellers quadrant agendes

Els investigadors se centren en el cotxe 6 descarrilat d’Iryo per aclarir la causa del xoc de trens de Còrdova

Els cabals de rius i rieres s'estabilitzen però l'amenaça de desbordament continua activa a l'Empordà

Se suspèn la circulació de trens entre Portbou i Barcelona "fins a nou avís"

Proliferen els robatoris a l’interior de vehicles per sostreure balises V16 i vendre-les al mercat negre

La llevantada deixa entre 170 i 230 litres en punts de l'Empordà

Protecció Civil envia un altre ES-Alert per allargar les restriccions de mobilitat a l'Empordà fins a la mitjanit

