Interrompuda la circulació d'AVE entre Girona i Figueres per acumulació d’aigua a la via

Adif està treballant per solucionar la incidència

Imatge d'arxiu d'un AVE a l'estació de Figueres-Vilafant.

Imatge d'arxiu d'un AVE a l'estació de Figueres-Vilafant. / Santi Coll

Redacció

Redacció

Figueres

La llevantada a l’Alt i el Baix Empordà, el Gironès i la Selva ha obligat a aturar la circulació de trens d’alta velocitat entre Girona i Figueres-Vilafant, segons ha informat Adif. Personal de la companyia està treballant per solucionar la incidència, de la qual no dona més detalls.

Aquesta no és la primera via que s'ha hagut d’aturar el pas dels trens aquest dimarts pel temporal, ja que la caiguda d’un arbre ha provocat la interrupció de la circulació a l’RG1 i l’R11 entre Caldes de Malavella i Girona.

