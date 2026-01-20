Llevantada
El fort onatge del temporal torna a castigar la Costa Brava nord
Una nova llevantada es fa sentir a tot el litoral empordanès sense haver passat un mes de l'anterior
No ha passat un mes d'ençà que el litoral de l'Empordà va ser fortament castigat per una llevantada i, novament, la Costa Brava nord és l'escenari d'un fort temporal amb onades que, segons les dades de la boia de control de Begur, ja superen els cinc metres d'altura. En aquest vídeo capturat per Jordi Casademont, de Colera Ràdio, es veu clarament com l'empenta de la mar topa amb molta força sobre les roques, el port i la platja de Colera, un fet que, pel que fa a l'Alt Empordà es repeteix a tots els municipis costaners des de Portbou fins a l'Escala. En alguns punts, plou sobre mullat, ja que l'anterior tempesta marítima es va endur molta sorra i rocalla de les cales i platges, especialment a la zona d'Empúries, a l'Escala.
