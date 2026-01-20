Llevantada
Set anys després de la inundació del 2018, veïns de Vilatenim treballen des del matí per contenir l'aigua
Bombers i policia han supervisat la zona cap al migdia i han ordenat aturar el drenatge dels embornals
Mentrestant, els veïns mantenen vigilància constant de les seves cases davant l'amenaça de la pluja que no s'atura
EN DIRECTE | Segueix l'última hora de la llevantada a l'Empordà
Plou sense interrupció des d'aquest dilluns, i la por torna sobre les cases situades al voltant del camp de futbol de Vilatenim, a Figueres. Poc més de set anys després del greu aiguat del 2018, els veïns han tornat a veure com l’aigua s’apropava a les seves llars.
La comunitat actua
Durant tot el matí, els habitants de les cases han estat drenant embornals i desviant l’aigua amb bombes de gasolina que han aconseguit pels seus propis mitjans, intentant protegir carrers i baixos de les cases. La imatge els recordava l’episodi del 18 de novembre de 2018, quan el riu Manol es va desbordar i va inundar habitatges i garatges.
Aquest migdia, efectius de la Guàrdia Urbana i dels Bombers s’han desplaçat per supervisar la zona. Han ordenat als veïns que aturin el drenatge i es limitin a vigilar les cases, ja que l’aigua acumulada baixava a quarts d'una a molta velocitat cap a la zona propera al riu, fet que podria agreujar la situació si continuava la pluja intensa.
Habitatges en risc
Després de la intervenció, els serveis d’emergència ja han marxat, i els veïns mantenen una vigilància constant de les cases, amb la por que qualsevol augment sobtat del cabal o un col·lapse del drenatge pugui tornar a posar en risc els habitatges.
A les imatges que acompanyen aquesta informació es pot veure com els mateixos veïns, equipats amb bombes de gasolina que han aconseguit pels seus propis mitjans, treuen aigua dels embornals i la redirigeixen cap als voltants del camp de futbol per evitar que entri als carrers i als baixos de les cases.
Aquest matí, Protecció Civil havia emès avisos a les 7.30 h alertant del risc d’inundacions. Els embornals no podien ja absorbir l’aigua que tornava a avançar cap a les cases cada vegada que s’aturaven les bombes. "Estem fent de serveis d’emergència nosaltres mateixos", explicava un veí mentre vigilava el nivell de l’aigua.
Un problema estructural que perdura
Les cases d’aquesta zona estan construïdes en terreny inundable, un fet que ja va quedar malauradament exposat el 2018.
Set anys després de les inundacions, Vilatenim torna a viure amb la sensació que el problema no està resolt. Precisament això fa que els veïns sempre hagin d'estar alerta quan hi ha episodis de pluges com els d'aquests darrers dies i disposats a treballar perquè no torni a passar com el 2018 en tot el que estigui a les seves mans.
