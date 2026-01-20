Tràfic de droga
Els Mossos alerten que el narcotràfic involucra cada cop més empreses legals de l'Empordà
Des del cos preocupa la "capacitat corruptora" de la droga per l'afectació que pot tenir en organismes com la policia
Gerard Vilà
Els Mossos de Girona avisen que les organitzacions criminals vinculades al narcotràfic involucren cada vegada més empreses de l'Empordà i de la resta de la demarcació. El cap de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial de Girona, Carles Martínez, explica que la "petjada criminal" de les bandes que hi ha establertes arriba a empreses que tenen un funcionament "normal", però que acaben operant amb aquestes organitzacions per les grans quantitats de diners que mouen. "Si hi ha tantes empreses legals que viuen de la marihuana, vol dir que ja els va bé que hi hagi marihuana", remarca. El cap de la DIC a Girona, però, assenyala que la "capacitat corruptora" de la droga afecta també la policia i altres estaments públics. "Això és molt més greu", diu.
L'establiment de bandes criminals a la demarcació de Girona ha crescut els darrers anys. Bona part d'aquestes organitzacions estan dedicades al narcotràfic i porten associades altres activitats delictives com actes violents entre les mateixes bandes, els coneguts narcoassalts. Aquest aspecte preocupa els Mossos, però també el fet que empreses legals i que operen de manera absolutament normal al dia a dia, es vegin atretes "pel diner fàcil" i treballin per aquests grups criminals.
"Evidentment que ens preocupen els actes violents, però anem una mica més enllà. Aquestes bandes generen una petjada criminal al territori. Al voltant de la marihuana hi ha moltes empreses legals que viuen de la marihuana", explica Martínez.
A més, un dels problemes d'aquestes organitzacions és que "diversifiquen els delictes". Martínez explica que moltes treballen inicialment a la producció i distribució de marihuana, però que "un cop tenen muntada la infraestructura" es poden dedicar a altres activitats delictives, com el tràfic d'armes o de persones. "Nosaltres quan comencem a investigar sigui el que sigui, arribes fins on arribes i en moltes ocasions acabem arribant a punts que ni ens podem imaginar", assenyala.
El cap de la DIC a la Regió Policial de Girona relata que la manera d'operar d'aquestes bandes de narcotràfic de marihuana és senzilla. El que fan és contactar amb petits cultivadors d'arreu de la demarcació i agrupen diverses plantacions. Un cop han recollit la droga de diversos cultius, entra en funcionament la logística per transportar-la, especialment al nord d'Europa on es ven més cara.
Això fa que, quan els Mossos fan una entrada i registre en una plantació determinada, moltes vegades només enxampin la persona que l'està vigilant, l'anomenmat "jardiner", però no trobin cap responsable de l'organització criminal.
La capacitat corruptora de la droga
Un dels aspectes "més greus" que té el narcotràfic, però, és "la gran capacitat corruptora" que té, no només a empreses legals, sinó també en institucions com la mateixa policia. "Fa temps que aquesta capacitat corruptora la detectem en cossos policials. Hi ha agents vinculats i atrets pels diners, però també molts més sectors públics afectats i això és molt greu, perquè això pot afectar al funcionament normal d'organismes", assenyala el cap de la DIC a Girona.
A tall d'exemple, quatre mossos de la comissaria de Santa Coloma de Farners van ser condemnats a penes entre nou i deu anys de presó per desviar la droga que ells mateixos requisaven i tornar-la a introduir al mercat.
Presents a la demarcació
La realitat és que els Mossos d'Esquadra reconeixen que hi ha "un problema" per l'augment de bandes criminals que s'han establert a les comarques gironines els darrers anys. Martínez, assenyala que han detectat l'assentament d'aquests grups a la demarcació i relata que són organitzacions d'arreu que veuen la regió com un bon enclavament geogràfic per dur a terme els seus negocis.
"Hem de tenir en compte que Girona està a prop de la frontera, estem a tocar de França, tenim molt de turisme i es pot passar desapercebut, hi ha moltes vies ràpides. En definitiva, nosaltres tenim un problema", conclou el sotsinspector.
