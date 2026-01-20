Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Llevantada

El riu Llobregat es desborda i inunda els horts d'El Bullidor a la part baixa de Peralada

També resta tallada al trànsit les carreteres que uneixen el poble amb Mollet de Peralada, Vilabertran i Gariguella i només hi ha possibilitat d'accedir-hi per la N-260

Peralada

Peralada és un altre dels municipis amb greus afectacions per aquesta llevantada. L'alcalde, Miquel Brugat, explica que fa pocs minuts el riu Llobregat "ha rebentat en els horts d'El Bullidor, que es troben a la part baixa del poble, i aquesta zona està del tot inundada". A més, a hores d'ara, resta tallada al trànsit la carretera que uneix el poble amb Mollet de Peralada, així com la que dona accés a Garriguella. D'altra banda, la concorreguda carretera C-252 que condueix cap a Vilabertran ja es va tallar la passada nit amb la col·laboració de Mossos d'Esquadra i d'efectius de Carreteres. A hores d'ara només hi ha possibilitats d'accedir a Peralada a través de la N-260.

