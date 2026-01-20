En Directe
Llevantada
EN DIRECTE | Segueix l'última hora de la llevantada a l'Empordà
Protecció Civil ha enviat un ES-Alert per risc de desbordament de rius i s'han suspès les classes
La llevantada que aquest dimarts colpeja bona part de Catalunya està tenint una especial afectació a l'Empordà. El temporal ha deixat acumulacions de més de 100 litres a la comarca, motiu pel qual Protecció Civil a enviar una ES-Alert per risc d'inundacions. Alhora, s'han anul·lat les classes i també s'han aturat les activitats esportives i diversos serveis socials durant tota la jornada.
EMPORDÀ ha posat en marxa un fil informatiu per seguir al minut les incidències i les últimes novetats del temporal a la comarca.
Santi Coll
El temporal i la baixada de rius genera una "Mugada" creixent entre Vilanova i Castelló d’Empúries
Històricament, la plana de l'Alt Empordà ha patit moltes inundacions, provocades generalment per la crescuda de la Muga, la qual cosa va donar peu a la denominació popular de Mugada cada cop que l'aigua sortia de mare.
Una crescuda que es fa molt evident només de veure el riu a l'altura del pont medieval de Castelló d'Empúries, tal com ens mostra el vídeo enregistrat per Sònia Duñach. L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ja va tancar els passos dels Griells i de l'Asil Toribi Duran a finals de la setmana passada per evitar incidents.
Figueres obre els equipaments municipals per donar servei a la ciutadania en cas d'emergència
Després de la suspensió de les classes i de les activitats socials i esportives, l'Ajuntament de Figueres ha obert tots els equipaments municipals per donar servei a la ciutadania en cas que sigui necessari davant possibles emergències.
Paral·lelament, s’ha reunit la Comissió Municipal de Protecció Civil per activar el DUPROCIM.
Revisió dels punts inundables i seguiment del cabal del Manol a Figueres per la llevantada
A primera hora del matí, l’Ajuntament de Figueres, conjuntament amb la Guàrdia Urbana, ha dut a terme una revisió dels principals punts inundables del municipi, com ara Can Lel, Palol de Vilatenim, el Pont del Príncep i el Rec Susanna, així com del cabal del riu Manol.
Segons ha informat el consistori, no hi ha incidències destacables a la ciutat per acumulació d’aigua, més enllà dels passos que ja es troben tallats des de dilluns. També es manté tancat l’accés al Parc Bosc pel risc de caiguda d’arbres a causa del temporal.
Pel que fa al riu Manol, els sensors de FISERSA han registrat els següents nivells al seu pas per Figueres: 75 centímetres al pont vell de Vila-sacra, 268 centímetres al pont d’El Far i 178 centímetres al Pont del Príncep. Actualment, el cabal del riu se situa en 94 metres cúbics per segon al seu pas per Santa Llogaia.
L’Ajuntament continuarà fent un seguiment puntual de l’evolució del cabal del Manol i dels punts inundables. Alhora, es demana a la ciutadania que respecti els tancaments dels passos afectats i del Parc Bosc per garantir la seguretat de tothom.
Santi Coll
L'aigua satura el tram en obres de la carretera de l'Aigüeta de Figueres a Cabanes i Vilabertran
A primera hora del matí d'aquest dimarts, els Bombers de la Generalitat han hagut de tallar al trànsit la carretera de l'Aigüeta que connecta Figueres amb Cabanes, Vilabertran i els altres municipis d'aquesta part de l'Alt Empordà. L'aigua dels recs dels voltants, procedent de la pluja provocada per la llevantada, ha inundat parcialment el tram en obres d'aquesta carretera, la C-252, sota el pont del Cinturó de ronda de l'N-II.
La circulació de trens està interrompuda a l'RG1 i l'R11 entre Caldes de Malavella i Girona per la caiguda d'un arbre a les vies a causa de la llevantada.
Protecció Civil envia un ES-Alert per risc de desbordament de rius a l'Empordà i se suspenen les classes
Protecció Civil ha enviat aquest dimarts un missatge als mòbils dels municipis de l'Alt Empordà i el Baix Empordà, la Selva i el Gironès per risc de desbordament de rius i inundacions. Es demana evitar desplaçaments fins a les 15 hores i se suspenen les activitats escolars, esportives i centres de dia.
- Quan estàs de dol, el sentiment de culpa és punyent i difícil de deixar enrere
- Iryo assegura que el tren descarrilat a Adamuz es va revisar per última vegada el 15 de gener
- Oriol Antolí, l'home que corre 103 hores seguides: 'Primer diuen que soc boig, però després tenen molta curiositat
- El desembassament preventiu de Darnius-Boadella activa el 'turisme d'aigua
- Protecció Civil alerta que poden caure més 100 litres en 24 hores a l'Alt Empordà
- La carbonera artesanal de Sant Llorenç de la Muga ja fumeja
- Danys al Faig de la Pedra de l'Albera: l'arbre monumental que sosté una roca de 700 quilos perd dues branques
- Rotary s'obre pas a l'Empordà i anuncia un club a Roses