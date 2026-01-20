Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Llevantada

EN DIRECTE | Segueix l'última hora de la llevantada a l'Empordà

Protecció Civil ha enviat un ES-Alert per risc de desbordament de rius i s'han suspès les classes

VÍDEO | El cabal del Manol supera el llindar d'alerta

VÍDEO | El cabal del Manol supera el llindar d'alerta

Santi Coll

Josep López Navarro

Josep López Navarro

Figueres

La llevantada que aquest dimarts colpeja bona part de Catalunya està tenint una especial afectació a l'Empordà. El temporal ha deixat acumulacions de més de 100 litres a la comarca, motiu pel qual Protecció Civil a enviar una ES-Alert per risc d'inundacions. Alhora, s'han anul·lat les classes i també s'han aturat les activitats esportives i diversos serveis socials durant tota la jornada.

EMPORDÀ ha posat en marxa un fil informatiu per seguir al minut les incidències i les últimes novetats del temporal a la comarca.

EN DIRECTE | L'última hora de la llevantada a l'Empordà: Protecció Civil envia un ES-Alert per risc de desbordament de rius i se suspenen les classes

Moeve Fútbol Zone 1x09: LaLiga es posa al límit

Aquestes són les carreteres tallades per inundacions a l'Alt Empordà

El temporal i la baixada de rius genera una “Mugada” creixent entre Vilanova i Castelló d’Empúries

Grupo UAX, Atlético de Madrid y Live Nation se unen para impulsar la formación e investigación para la industria del deporte, música y entretenimiento

L'aigua satura el tram en obres de la carretera de l'Aigüeta de Figueres a Cabanes i Vilabertran

