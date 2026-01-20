Aquestes són les carreteres tallades per inundacions a l'Alt Empordà

NECROLÒGIQUES
L'Alt Empordà, el Baix Empordà, la Selva i el Gironès s'ha despertat aquest dimarts amb l'alerta de Protecció Civil per risc de desbordament de rius i inundacions. Es demana evitar desplaçaments fins a les 15 hores i se suspenen les activitats escolars, esportives i centres de dia. I a les 9:30 del matí el Servei Català de Trànsit (SCT) ja ha tallat diverses vies a la comarca.
A hores d'ara no es pot circular per:
- La C-252 en ambdós sentits entre Vilabertran i Peralada.
- La C-260 a Roses es desvien per l’interior de la població.
- La carretera GIP-5129 en ambdós sentits entre Vilafant i Borrassà,
- La GIV-6210 i la GIV-6226 en ambdós sentits a Garrigàs.
- La N-260 en ambdós sentits a Llançà i els vehicles es desvien a l’interior de la població.
- Per risc d’esllavissada la GIV-5044 a Biure està tallada.
- A la N-260 en ambdós sentits a Cabanelles per la caiguda d'un arbre.
Podeu consultar l'estat de les carreteres a la web del STC i en el mapa continu de trànsit.
