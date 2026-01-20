Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Directe Llevantada EmpordàCarreteres EmpordàCrescuda riu Manol
instagramlinkedin

Llevantada

Aquestes són les carreteres tallades per inundacions a l'Alt Empordà

El govern demana evitar desplaçaments fins a les 15 hores

Un carrer de Roses inundat aquest 20 de gener de 2026.

Un carrer de Roses inundat aquest 20 de gener de 2026. / Clàudia Rovira

Núria Noguera

Núria Noguera

Castelló d'Empúries

L'Alt Empordà, el Baix Empordà, la Selva i el Gironès s'ha despertat aquest dimarts amb l'alerta de Protecció Civil per risc de desbordament de rius i inundacions. Es demana evitar desplaçaments fins a les 15 hores i se suspenen les activitats escolars, esportives i centres de dia. I a les 9:30 del matí el Servei Català de Trànsit (SCT) ja ha tallat diverses vies a la comarca.

A hores d'ara no es pot circular per:

  • La C-252 en ambdós sentits entre Vilabertran i Peralada.
  • La C-260 a Roses es desvien per l’interior de la població.
  • La carretera GIP-5129 en ambdós sentits entre Vilafant i Borrassà,
  • La GIV-6210 i la GIV-6226 en ambdós sentits a Garrigàs.
  • La N-260 en ambdós sentits a Llançà i els vehicles es desvien a l’interior de la població.
  • Per risc d’esllavissada la GIV-5044 a Biure està tallada.
  • A la N-260 en ambdós sentits a Cabanelles per la caiguda d'un arbre.
Mapa de les carreteres tallades a l'Alt Empordà el 20 de gener de 2026.

Mapa de les carreteres tallades a l'Alt Empordà el 20 de gener de 2026. / Servei Català de Trànsit

Podeu consultar l'estat de les carreteres a la web del STC i en el mapa continu de trànsit.

TEMES

  1. Quan estàs de dol, el sentiment de culpa és punyent i difícil de deixar enrere
  2. Iryo assegura que el tren descarrilat a Adamuz es va revisar per última vegada el 15 de gener
  3. Oriol Antolí, l'home que corre 103 hores seguides: 'Primer diuen que soc boig, però després tenen molta curiositat
  4. El desembassament preventiu de Darnius-Boadella activa el 'turisme d'aigua
  5. Protecció Civil alerta que poden caure més 100 litres en 24 hores a l'Alt Empordà
  6. La carbonera artesanal de Sant Llorenç de la Muga ja fumeja
  7. Danys al Faig de la Pedra de l'Albera: l'arbre monumental que sosté una roca de 700 quilos perd dues branques
  8. Rotary s'obre pas a l'Empordà i anuncia un club a Roses

Aquestes són les carreteres tallades per inundacions a l'Alt Empordà

Aquestes són les carreteres tallades per inundacions a l'Alt Empordà

EN DIRECTE | L'última hora de la llevantada a l'Empordà: Protecció Civil envia un ES-Alert per risc de desbordament de rius i se suspenen les classes

EN DIRECTE | L'última hora de la llevantada a l'Empordà: Protecció Civil envia un ES-Alert per risc de desbordament de rius i se suspenen les classes

El temporal i la baixada de rius genera una “Mugada” creixent entre Vilanova i Castelló d’Empúries

El temporal i la baixada de rius genera una “Mugada” creixent entre Vilanova i Castelló d’Empúries

El temporal i la baixada de rius genera una “Mugada” creixent entre Vilanova i Castelló d’Empúries

Grupo UAX, Atlético de Madrid y Live Nation se unen para impulsar la formación e investigación para la industria del deporte, música y entretenimiento

Grupo UAX, Atlético de Madrid y Live Nation se unen para impulsar la formación e investigación para la industria del deporte, música y entretenimiento

L'aigua satura el tram en obres de la carretera de l'Aigüeta de Figueres a Cabanes i Vilabertran

L'aigua satura el tram en obres de la carretera de l'Aigüeta de Figueres a Cabanes i Vilabertran

L'aigua satura el tram en obres de la carretera de l'Aigüeta de Figueres a Cabanes i Vilabertran

Circulació interrompuda a l'RG1 i R11 entre de Caldes de Malavella i Girona per la caiguda d'un arbre a les vies

Circulació interrompuda a l'RG1 i R11 entre de Caldes de Malavella i Girona per la caiguda d'un arbre a les vies
Tracking Pixel Contents