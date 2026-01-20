Llevantada
Els Bombers evacuen preventivament 40 persones de la residència de l'Altem al Far d'Empordà per la llevantada
Es troba en una zona que s'inunda de manera recurrent
Els Bombers han evacuat preventivament aquest dimarts 40 persones de la resiència Les Acàcies, al Far d'Empordà. El centre gestionat és per la Fundació Altem i atén persones amb discapacacitat intel·lectual o trastorn mental. La instal·lació es troba en una zona que s’inunda de manera recurrent pel creixement del riu Manol, segons informa el cos d'emergències.
En l’operatiu, que ha començat cap a quarts de nou, hi han intervingut quatre dotacions dels Bombers, que han actuat de manera coordinada per garantir la seguretat dels residents davant el risc d’inundació.
Des de la Fundació Altem, responsable de la residència, han assenyalat que sis persones, en una situació de més vulnerabilitat, s’han traslladat a l’hospital d’atenció intermèdia Bernat Jaume, i la resta, a espais de l'entitat, segons informa l'ACN.
