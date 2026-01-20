Llevantada
Baixa el cabal del riu Manol però Figueres manté l'alerta per "possibles crescudes sobtades"
En poques hores, ha passat de 85 a 95 m³/s i, "de moment, no hi ha risc de desbordament", segons fonts municipals
EN DIRECTE | Segueix l'última hora de la llevantada a l'Empordà
Tot i que la pluja encara fa acte de presència i l'alerta per llevantada continua activa a l'Empordà, la intensitat de les precipitacions sembla que es va estabilitzant. En aquest context, el cabal del riu Manol se situava, a les 12.45 hores, en 85 m³/s, una xifra que representa una davallada notable respecte d'aquest matí, quan havia arribat als 95 m³/s, segons ha informat l'Ajuntament de Figueres.
Davant d'aquest escenari, fonts municipals assenyalen que, tot i que "la situació s'ha estabilitzat i, de moment, no hi ha risc de desbordament", caldrà seguir amb atenció l'evolució de les pluges de les pròximes hores i mantenir-se alerta "a possibles crescudes sobtades".
Respectar els passos tancats
Per tot plegat, demanen "molta precaució" i que es respectin els tancaments dels passos inundats de Can Lel, el Rec Susanna i el Cementiri de Vilatenim. Alhora, recomanen no accedir a peu ni al Parc Bosc ni a la Pineda de la Pujada del Castell, dos espais que s'han tancat "per risc de caiguda d'arbres".
Cal recordar que el Parc Bosc es va tancar aquest dilluns després de la caiguda d’un arbre, i aquesta nit n'han caigut tres més, segons fonts municipals.
