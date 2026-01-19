Organitzacios
Rotary s'obre pas a l'Empordà i anuncia un club a Roses
El seu governador, Josep Maria Buqueras, va visitar les instal·lacions de Girona i Banyoles, on el van rebre Lluc Salellas i Miquel Noguer
Durant la darrera setmana, el governador del Districte 2202 de Rotary, Josep Maria Buqueras, aterrava a les comarques gironines en una visita marcada per la seva rebuda institucional a Girona i Banyoles, reunions i trobades amb socis, unes jornades que comptaven amb una cirera sobre el pastís: la constitució del nou Rotary Club Badia de Roses.
Els diferents clubs gironins van rebre la visita de Buqueras, des del Blanes-Costa Brava Sud, fins el Costa Brava, Lloret de Mar i Roses-Empuriabrava. Però cal destacar la visita als de Banyoles i Girona, on es va dur a terme una rebuda institucional amb els seus respectius alcaldes, Miquel Noguer i Lluc Salellas. Les trobades van servir per remarcar la importància de sumar esforços entre entitats i administracions locals per impulsar iniciatives amb impacte social, cultural i solidari, on Rotary en té un paper important.
Per aquesta mateixa raó i per a reforçar la presència de l’organització a la Costa Brava, l’associació constituirà el nou Rotary Club Badia de Roses. Per a engegar aquesta iniciativa, la visita de la setmana passada acabava amb un seminari formatiu.
