Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Temporal Alt EmpordàFira Oli d'EspollaAccident CòrdovaEstrès tèrmic Alt Empordà
instagramlinkedin

Organitzacios

Rotary s'obre pas a l'Empordà i anuncia un club a Roses

El seu governador, Josep Maria Buqueras, va visitar les instal·lacions de Girona i Banyoles, on el van rebre Lluc Salellas i Miquel Noguer

Miquel Noguer i Lluc Salellas reben el governador de Rotary, Josep Maria Buqueras.

Miquel Noguer i Lluc Salellas reben el governador de Rotary, Josep Maria Buqueras. / Rotary club

Redacció

Redacció

Roses

Durant la darrera setmana, el governador del Districte 2202 de Rotary, Josep Maria Buqueras, aterrava a les comarques gironines en una visita marcada per la seva rebuda institucional a Girona i Banyoles, reunions i trobades amb socis, unes jornades que comptaven amb una cirera sobre el pastís: la constitució del nou Rotary Club Badia de Roses.

Els diferents clubs gironins van rebre la visita de Buqueras, des del Blanes-Costa Brava Sud, fins el Costa Brava, Lloret de Mar i Roses-Empuriabrava. Però cal destacar la visita als de Banyoles i Girona, on es va dur a terme una rebuda institucional amb els seus respectius alcaldes, Miquel Noguer i Lluc Salellas. Les trobades van servir per remarcar la importància de sumar esforços entre entitats i administracions locals per impulsar iniciatives amb impacte social, cultural i solidari, on Rotary en té un paper important.

Per aquesta mateixa raó i per a reforçar la presència de l’organització a la Costa Brava, l’associació constituirà el nou Rotary Club Badia de Roses. Per a engegar aquesta iniciativa, la visita de la setmana passada acabava amb un seminari formatiu.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents