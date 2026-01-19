Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Temporal Alt EmpordàFira Oli d'EspollaAccident CòrdovaEstrès tèrmic Alt Empordà
instagramlinkedin

Meteorologia

Protecció Civil alerta que poden caure més 100 litres en 24 hores a l'Alt Empordà

Es poden registrar onades superiors als 4 metres a l'Empordà

Protecció Civil ha enviat missatges d’avís als mòbils de dinou municipis i demana "màxima vigilància"

Tallat l'accés a un espigó de Roses arran de la llevantada.

Tallat l'accés a un espigó de Roses arran de la llevantada. / ajuntament de Roses

Redacció

Redacció

Figueres

Protecció Civil manté l'alerta del pla INUNCAT per pluges intenses al sector nord-est de Catalunya i per fort onatge a causa d'un temporal marítim especialment intens. El fenomen afectarà la major part del litoral, amb especial incidència a l'Alt i el Baix Empordà, la Selva, el Maresme, el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Montsià i el Baix Ebre.

Pel que fa a l'estat de la mar, el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha informat que aquest matí ja es poden registrar onades superiors als 4 metres a l'Empordà i que, progressivament, el temporal anirà afectant tota la costa catalana. S'espera que sigui a partir d'aquesta nit i durant el dia de demà quan el temporal marítim s'intensifiqui i afecti plenament tot el litoral.

Quant a la pluja, el SMC ha alertat que es poden produir ruixats intensos, de més de 20 l/m² en 30 minuts, sobretot al nord-est del país. Pel que fa a l'acumulació, poden caure més de 100 l/m² en 24 hores, especialment a l'Alt i el Baix Empordà, i també al Gironès i al Pla de l'Estany. Demà, dimarts, l'episodi d'acumulació persistirà i afectarà també el Maresme i les comarques del sud del país (Baix Camp, Priorat, Ribera d'Ebre, Terra Alta, Baix Ebre i Montsià).

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha informat que fa seguiment dels cabals de les conques internes i que s'estan fent maniobres de desembassament preventiu a la Muga, el Llobregat, el Foix i el Ter.

Consells si us heu de desplaçar

Des de Protecció Civil recorden que cal evitar desplaçaments innecessaris i no creuar en cap cas rius, rieres o barrancs, perquè la força de l'aigua pot arrossegar persones i vehicles. Es recomana consultar l'estat de les carreteres, circular sempre que sigui possible per vies principals i seguir les previsions meteorològiques.

A la costa, es demana no acostar-se als passejos i espigons on trenquin les onades i respectar els tancaments que puguin establir els municipis.

Notícies relacionades i més

Alertes Protecció Civil

De fet, Protecció Civil va enviar aquest diumenge al vespre, un missatge d’alerta Es-Alert als telèfons mòbils de fins a 19 municipis costaners de l’Alt Empordà i el Baix Empordà. Els serveis d’emergència han decidit prendre aquesta mesura preventiva per a advertir dels riscos del temporal marítim d'aquest dilluns. El text enviat alerta de la "previsió d’onades importants fins dimecres" en aquella zona, i demana "extremar la precaució, respectar els tancaments d’accés a punts del litoral, i allunyar-se d’espigons, esculleres i passejos marítims". El missatge acaba reclamant que es telefoni al 112 en cas d’emergència.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents