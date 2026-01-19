Meteorologia
Protecció Civil alerta que poden caure més 100 litres en 24 hores a l'Alt Empordà
Es poden registrar onades superiors als 4 metres a l'Empordà
Protecció Civil ha enviat missatges d’avís als mòbils de dinou municipis i demana "màxima vigilància"
Protecció Civil manté l'alerta del pla INUNCAT per pluges intenses al sector nord-est de Catalunya i per fort onatge a causa d'un temporal marítim especialment intens. El fenomen afectarà la major part del litoral, amb especial incidència a l'Alt i el Baix Empordà, la Selva, el Maresme, el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Montsià i el Baix Ebre.
Pel que fa a l'estat de la mar, el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha informat que aquest matí ja es poden registrar onades superiors als 4 metres a l'Empordà i que, progressivament, el temporal anirà afectant tota la costa catalana. S'espera que sigui a partir d'aquesta nit i durant el dia de demà quan el temporal marítim s'intensifiqui i afecti plenament tot el litoral.
Quant a la pluja, el SMC ha alertat que es poden produir ruixats intensos, de més de 20 l/m² en 30 minuts, sobretot al nord-est del país. Pel que fa a l'acumulació, poden caure més de 100 l/m² en 24 hores, especialment a l'Alt i el Baix Empordà, i també al Gironès i al Pla de l'Estany. Demà, dimarts, l'episodi d'acumulació persistirà i afectarà també el Maresme i les comarques del sud del país (Baix Camp, Priorat, Ribera d'Ebre, Terra Alta, Baix Ebre i Montsià).
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha informat que fa seguiment dels cabals de les conques internes i que s'estan fent maniobres de desembassament preventiu a la Muga, el Llobregat, el Foix i el Ter.
Consells si us heu de desplaçar
Des de Protecció Civil recorden que cal evitar desplaçaments innecessaris i no creuar en cap cas rius, rieres o barrancs, perquè la força de l'aigua pot arrossegar persones i vehicles. Es recomana consultar l'estat de les carreteres, circular sempre que sigui possible per vies principals i seguir les previsions meteorològiques.
A la costa, es demana no acostar-se als passejos i espigons on trenquin les onades i respectar els tancaments que puguin establir els municipis.
Alertes Protecció Civil
De fet, Protecció Civil va enviar aquest diumenge al vespre, un missatge d’alerta Es-Alert als telèfons mòbils de fins a 19 municipis costaners de l’Alt Empordà i el Baix Empordà. Els serveis d’emergència han decidit prendre aquesta mesura preventiva per a advertir dels riscos del temporal marítim d'aquest dilluns. El text enviat alerta de la "previsió d’onades importants fins dimecres" en aquella zona, i demana "extremar la precaució, respectar els tancaments d’accés a punts del litoral, i allunyar-se d’espigons, esculleres i passejos marítims". El missatge acaba reclamant que es telefoni al 112 en cas d’emergència.
- Danys al Faig de la Pedra de l'Albera: l'arbre monumental que sosté una roca de 700 quilos perd dues branques
- Oriol Antolí, l'home que corre 103 hores seguides: 'Primer diuen que soc boig, però després tenen molta curiositat
- Quan estàs de dol, el sentiment de culpa és punyent i difícil de deixar enrere
- El desembassament preventiu de Darnius-Boadella activa el 'turisme d'aigua
- L’Alt Empordà reafirma el seu lideratge amb sis càmpings entre els millors d’Europa el 2026
- La carbonera artesanal de Sant Llorenç de la Muga ja fumeja
- El projecte d'habitatge cooperatiu Rec del Molí de Fortià cerca nous membres per a una vida en comunitat
- Una botiga benèfica de Bèlgica subhastarà una litografia de Dalí rescatada de les escombraries