Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Temporal Alt EmpordàFira Oli d'EspollaAccident CòrdovaEstrès tèrmic Alt Empordà
instagramlinkedin

Llançà i Portbou suspenen classes aquest dimarts per la previsió de fortes pluges

El Port de la Selva no descarta que calgui tallar l'N-260 al tram Portbou-Figueres per desbordament de la riera

Imatges de la llevantada del 19 de gener de 2026 a l'Escala i Figueres

Imatges de la llevantada del 19 de gener de 2026 a l'Escala i Figueres

Veure Galeria

La llevantada va prenent força aquest dilluns i ja acumula quantitats de precipitació superiors als 70 litres a l'Empordà i onades de més de quatre metres a la Costa Brava. / Maria Garcia / Xavier Pi

Redacció

Redacció

Llançà/Portbou

Els ajuntaments de Llançà i de Portbou, ambdós a l'Alt Empordà, han anunciat que suspenen les classes de tots els centres educatius dels municipis aquest dimarts per la previsió de fortes pluges. En el cas de Llançà, la mesura afecta la llar d'infants El Patinet, l'escola Pompeu Fabra i l'Institut de Secundària. A Portbou, resulta afectada l'escola Sant Jaume. El consistori de Llançà alerta que les condicions de pluja que s'esperen poden comportar riscos de mobilitat, dificultats d’accés i problemes de viabilitat, per la qual cosa demana extremar la prudència i evitar desplaçaments innecessaris.

Per la seva banda, l'Ajuntament del Port de la Selva, també a l'Alt Empordà, ha indicat que està en contacte amb el de Llançà davant la "possibilitat" d'un tall de la carretera N-260 entre Portbou i Figueres per desbordament de la riera.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Danys al Faig de la Pedra de l'Albera: l'arbre monumental que sosté una roca de 700 quilos perd dues branques
  2. Quan estàs de dol, el sentiment de culpa és punyent i difícil de deixar enrere
  3. Oriol Antolí, l'home que corre 103 hores seguides: 'Primer diuen que soc boig, però després tenen molta curiositat
  4. Iryo assegura que el tren descarrilat a Adamuz es va revisar per última vegada el 15 de gener
  5. El desembassament preventiu de Darnius-Boadella activa el 'turisme d'aigua
  6. La carbonera artesanal de Sant Llorenç de la Muga ja fumeja
  7. L’Alt Empordà reafirma el seu lideratge amb sis càmpings entre els millors d’Europa el 2026
  8. El projecte d'habitatge cooperatiu Rec del Molí de Fortià cerca nous membres per a una vida en comunitat

Llançà i Portbou suspenen classes aquest dimarts per la previsió de fortes pluges

Llançà i Portbou suspenen classes aquest dimarts per la previsió de fortes pluges

Julio Iglesias demana que s’arxivi la denúncia perquè considera que la fiscalia no és competent per investigar-lo

Julio Iglesias demana que s’arxivi la denúncia perquè considera que la fiscalia no és competent per investigar-lo

Ordeig fa costat a la vaga de pescadors: "Cal trobar una solució pràctica a la normativa europea"

Ordeig fa costat a la vaga de pescadors: "Cal trobar una solució pràctica a la normativa europea"

Les imatges de la Festa de Sant Antoni dels Cortals 2026, a Castelló d’Empúries

Les imatges de la Festa de Sant Antoni dels Cortals 2026, a Castelló d’Empúries

Els pagesos de Castelló d'Empúries celebren la Festa de Sant Antoni dels Cortals amb la mosca darrere l'orella

Els pagesos de Castelló d'Empúries celebren la Festa de Sant Antoni dels Cortals amb la mosca darrere l'orella

Sánchez anuncia tres dies de dol oficial i promet trobar “la veritat” sobre l’accident ferroviari d’Adamuz

Sánchez anuncia tres dies de dol oficial i promet trobar “la veritat” sobre l’accident ferroviari d’Adamuz

El president de Renfe allunya l'error humà en el descarrilament d'Adamuz: "Ha d'haver estat el material d'Iryo o un problema d'infraestructura"

El president de Renfe allunya l'error humà en el descarrilament d'Adamuz: "Ha d'haver estat el material d'Iryo o un problema d'infraestructura"

El Roses continua negat a Segona Catalana i perd en un darrer quart cruel

El Roses continua negat a Segona Catalana i perd en un darrer quart cruel
Tracking Pixel Contents