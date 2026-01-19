Successos
Una furgoneta robada crema en un camí de Peralada i una persona resulta ferida
Els Mossos descobreixen que va havia estat sostreta tres dies abans a Palol d'Onyar i investiguen el succés
Una furgoneta robada va aparèixer en flames diumenge a la nit en un camí forestal de Peralada, sorprenent els veïns cap a dos quarts de nou. Diversos testimonis van acudir ràpidament i es van trobar amb el vehicle cremant de manera descontrolada.
Una de les persones que va intentar obrir la furgoneta per comprovar que no hi hagués ningú a l’interior va resultar ferida amb cremades a la mà i algun tall després de rebentar un dels vidres. Finalment, no hi havia ningú dins del vehicle.
Fins al lloc s’hi van desplaçar els Bombers, els Mossos d’Esquadra i el SEM. Tres dotacions dels Bombers van sufocar les flames, que estaven totalment desenvolupades a l’arribada, i van calcinar el vehicle. El foc es va donar per extingit poc després de les nou del vespre. Mentrestant, el SEM va evacuar l’home ferit fins a l’hospital de Figueres.
Els Mossos d’Esquadra investiguen el succés, ja que van comprovar que la furgoneta havia estat robada a Palol d'Onyar el dia 15 de gener i es vol determinar si havia estat implicada en algun delicte abans de ser incendiada.
Subscriu-te per seguir llegint
- Danys al Faig de la Pedra de l'Albera: l'arbre monumental que sosté una roca de 700 quilos perd dues branques
- Oriol Antolí, l'home que corre 103 hores seguides: 'Primer diuen que soc boig, però després tenen molta curiositat
- Quan estàs de dol, el sentiment de culpa és punyent i difícil de deixar enrere
- L’Alt Empordà reafirma el seu lideratge amb sis càmpings entre els millors d’Europa el 2026
- El desembassament preventiu de Darnius-Boadella activa el 'turisme d'aigua
- El projecte d'habitatge cooperatiu Rec del Molí de Fortià cerca nous membres per a una vida en comunitat
- La carbonera artesanal de Sant Llorenç de la Muga ja fumeja
- Una botiga benèfica de Bèlgica subhastarà una litografia de Dalí rescatada de les escombraries