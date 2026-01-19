Fira
Espolla "salva" la 29a Fira de l'Oli i l'Olivera tot i la pluja
El mal temps no ha impedit al municipi celebrar la nova edició de la festivitat amb propostes com degustacions d’olis d’oliva o un concert de La Ludwig Band
Gemma Pujolràs
Espolla s'ha despertat aquest diumenge amb una pluja que amenaçava la 29a Fira de l’Oli i l’Olivera. Al voltant de quarts de vuit del matí, durant una estona que no plovia, alguns firares han aprofitat per muntar la parada. "Aquests s’hi han quedat durant tot el dia", ha apuntat Carles Lagresa, alcalde del municipi. Habitualment, la Fira comptava amb "unes 80 parades", i tot i que el mal pronòstic meteorològic va suposar un repte per a l’organització d’aquest any, "més de la meitat s’han muntat". "Hem encertat perquè no hem suspès la Fira. L’hem salvat", ha expressat l’alcalde, per afegir: "Això ens ha ensenyat que tot i les previsions i el mal temps, si es té la determinació de tirar endavant, podrà funcionar".
Tot i la voluntat de continuar amb la programació prevista, algunes de les activitats s'han anul·lat, com la rua de música en viu amb MiniStress per les parades o els Castellers de Figueres. La Ludwig Band va poder actuar, però van traslladar el concert a la sala de la Fraternal, "plena de gom a gom". Amb tot això, els visitants, provinents de tot arreu, "també de la Catalunya del Nord", van poder endinsar-se en el món de l’oli d’oliva a través d’un ampli ventall d’activitats gastronòmiques.
Degustacions
Entre les propostes més destacades, la Fira ha comptat amb les degustacions d’olis d’oliva, que han permès als assistents conèixer i apreciar les diferents varietats i qualitats d’aquest producte tan arrelat al territori. Durant tot el dia, els visitants han trobat la fira comercial pels carrers principals amb botiguers i trullaires de la comarca i la fira d’artesans i elaboradors de productes de la zona i de l’Albera, així com la venda de La Verna, la revista d’Espolla, entre altres activitats de la jornada. L’alcalde també ha destacat l’èxit de la parada on servien entrepans de sussissa o formatge amb oli o allioli, a càrrec de l’Associació Cultural Espollenca, coorganitzadora de la Fira.
- Danys al Faig de la Pedra de l'Albera: l'arbre monumental que sosté una roca de 700 quilos perd dues branques
- Oriol Antolí, l'home que corre 103 hores seguides: 'Primer diuen que soc boig, però després tenen molta curiositat
- Quan estàs de dol, el sentiment de culpa és punyent i difícil de deixar enrere
- L’Alt Empordà reafirma el seu lideratge amb sis càmpings entre els millors d’Europa el 2026
- El desembassament preventiu de Darnius-Boadella activa el 'turisme d'aigua
- El projecte d'habitatge cooperatiu Rec del Molí de Fortià cerca nous membres per a una vida en comunitat
- Una botiga benèfica de Bèlgica subhastarà una litografia de Dalí rescatada de les escombraries
- La carbonera artesanal de Sant Llorenç de la Muga ja fumeja