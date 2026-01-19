Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els primers efectes de la llevantada ja es deixen notar a l'Empordà amb fort onatge, vent i pluja

Es preveuen precipitacions intenses i continuades que podrien acumular més de 200 litres fins aquest dimarts

L'Ajuntament de Figueres ha tancat l'accés al Parc Bosc per la caiguda d'un arbre. / Ajuntament de Figueres

Eva Batlle

J.L.

Figueres

Els primers efectes de la llevantada ja es comencen a notar a l'Empordà, amb fort onatge, vent i pluja. Les autoritats han activat l’alerta per precipitacions intenses i continuades que podrien acumular més de 200 litres fins dimarts.

Última imatge de radar

Meteocat

De moment, les pluges més destacades registrades fins a les 12 del migdia a l’Empordà i al conjunt de les comarques gironines han estat a Portbou (68,2 litres) i a Cabanes (52,9 litres). Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, les comarques que es veuran més afectades seran l’Alt Empordà, la Garrotxa i la Selva.

Precipitacions més destacades

Meteocat

Alerta a la Costa Brava

Aquesta llevantada també ha afectat la Costa Brava, amb onades que han superat els 4 metres. A la boia del cap de Begur, el pic màxim ha arribat als 4,68 metres a les vuit del matí d’aquest dilluns. Precisament, Protecció Civil va enviar aquest diumenge al vespre, un missatge d’alerta Es-Alert als telèfons mòbils de fins a 19 municipis costaners de l’Alt Empordà i el Baix Empordà. I aquest dilluns al migdia ha enviat una alerta als mòbils de municipis costaners de la Selva.

Llevantada a l'Escala, aquest dilluns a les 8.30 hores. / @mauri_francesc

El temporal marítim continuarà fins aquest dimarts. Per això, Protecció Civil recorda que cal extremar les precaucions, no acostar-se a les zones costaneres quan hi hagi onades fortes i evitar activitats al mar que puguin posar en perill la vida.

Fort vent

Paral·lelament, el vent ha deixat ratxes importants, com els 70,9 km/h registrats a Portbou, al coll de Belitres; els 48,60 km/h de Roses i els 42,10 km/h a Navata.

Les ratxes de vent més destacades

Meteocat

Primers efectes del temporal

Arran del temporal, s’han registrat diverses afectacions a municipis de l’Alt Empordà. A Cadaqués, la riera està tancada al trànsit de vehicles i el mercat s’ha traslladat a un aparcament menys exposat. A la Jonquera, s’han tancat preventivament tots els accessos al riu per la previsió de pluja i la possible crescuda, amb un seguiment constant per part dels serveis municipals. A Roses, s’han tancat els espigons.

Tallat l'accés a un espigó de Roses arran de la llevantada. / ajuntament de Roses

Finalment, a Figueres, ha caigut un arbre al Parc Bosc i, segons ha informat l'Ajuntament, s'ha tancat l’accés fins a nou avís. A la capital altempordanesa també s'ha tancat l'accés a la carretera del cementiri de Vilatenim per acumulació d'aigua, mentre que els passos de Can Lel i Rec Susanna es mantenen barrats des de diumenge.

L'accés a la carretera del cementiri de Vilatenim està tancat. / Ajuntament de Figueres

Davant tota aquesta situació, la ciutadania és cridada a actuar amb prudència i respectar les restriccions.

