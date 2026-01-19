Meteorologia
Els primers efectes de la llevantada ja es deixen notar a l'Empordà amb fort onatge, vent i pluja
Es preveuen precipitacions intenses i continuades que podrien acumular més de 200 litres fins aquest dimarts
J.L.
Els primers efectes de la llevantada ja es comencen a notar a l'Empordà, amb fort onatge, vent i pluja. Les autoritats han activat l’alerta per precipitacions intenses i continuades que podrien acumular més de 200 litres fins dimarts.
De moment, les pluges més destacades registrades fins a les 12 del migdia a l’Empordà i al conjunt de les comarques gironines han estat a Portbou (68,2 litres) i a Cabanes (52,9 litres). Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, les comarques que es veuran més afectades seran l’Alt Empordà, la Garrotxa i la Selva.
Alerta a la Costa Brava
Aquesta llevantada també ha afectat la Costa Brava, amb onades que han superat els 4 metres. A la boia del cap de Begur, el pic màxim ha arribat als 4,68 metres a les vuit del matí d’aquest dilluns. Precisament, Protecció Civil va enviar aquest diumenge al vespre, un missatge d’alerta Es-Alert als telèfons mòbils de fins a 19 municipis costaners de l’Alt Empordà i el Baix Empordà. I aquest dilluns al migdia ha enviat una alerta als mòbils de municipis costaners de la Selva.
El temporal marítim continuarà fins aquest dimarts. Per això, Protecció Civil recorda que cal extremar les precaucions, no acostar-se a les zones costaneres quan hi hagi onades fortes i evitar activitats al mar que puguin posar en perill la vida.
Fort vent
Paral·lelament, el vent ha deixat ratxes importants, com els 70,9 km/h registrats a Portbou, al coll de Belitres; els 48,60 km/h de Roses i els 42,10 km/h a Navata.
Primers efectes del temporal
Arran del temporal, s’han registrat diverses afectacions a municipis de l’Alt Empordà. A Cadaqués, la riera està tancada al trànsit de vehicles i el mercat s’ha traslladat a un aparcament menys exposat. A la Jonquera, s’han tancat preventivament tots els accessos al riu per la previsió de pluja i la possible crescuda, amb un seguiment constant per part dels serveis municipals. A Roses, s’han tancat els espigons.
Finalment, a Figueres, ha caigut un arbre al Parc Bosc i, segons ha informat l'Ajuntament, s'ha tancat l’accés fins a nou avís. A la capital altempordanesa també s'ha tancat l'accés a la carretera del cementiri de Vilatenim per acumulació d'aigua, mentre que els passos de Can Lel i Rec Susanna es mantenen barrats des de diumenge.
Davant tota aquesta situació, la ciutadania és cridada a actuar amb prudència i respectar les restriccions.
