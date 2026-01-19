Tradició agrícola
Els pagesos de Castelló d'Empúries celebren la Festa de Sant Antoni dels Cortals amb la mosca darrere l'orella
Un acte tradicional que aplega agricultors i ramaders en un moment de crisi important per al sector
La petita capella de Sant Antoni dels Cortals, situada a tocar el Cortal Avinyó, va acollir dissabte la missa anual que reuneix els pagesos dels masos i explotacions de Castelló d’Empúries. A la trobada festiva, que va comptar amb un refrigeri ofert pel parc natural dels Aiguamolls, no hi va faltar la missa oficiada pel rector, mossèn Joan d’Arquer. La pluja va fer ajornar l’alliberament d’un esparver recuperar pel Centre de Fauna. L’endemà, els pagesos i les seves famílies van dinar junts a Castelló després d'una missa celebrada a la basílica de Santa Maria en memòria dels seus difunts.
Un municipi en el punt de mira
La trobada anual també ha servit als agricultors i ramaders del municipi per a comentar la crisi que pateix el sector arran de les darreres afectacions provocades per les malalties de la grip aviària i el bestiar boví, que ha tingut l'epicentre inicial en el municipi, i l'impacte de l'acord comunitari europeu amb Mercosur. L'Ajuntament de Castelló d'Empúries hi ha estat representat amb l'alcaldessa Anna Massot i diversos regidors del Govern i de l'oposició. També hi ha estat present el director del Parc Natural, Ponç Feliu. Tots ells han expressat el seu suport a la pagesia local, els membres de la qual no han amagat la seva preocupació per l'evolució del sector.
