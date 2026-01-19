Salvament marítim
Creu Roja i Salvament Marítim fan un exercici conjunt a l'Escala
Tenia com a objectiu reforçar la coordinació i la capacitat de resposta dels equips
Creu Roja Figueres-l’Escala-la Jonquera i Salvament Marítim (SASEMAR) van realitzar divendres passat un exercici conjunt de salvament marítim al litoral de l’Escala. L’operatiu va comptar amb mitjans aeris i marítims de SASEMAR, entre els quals l’helicòpter Helimer i l’embarcació Salvamar Lyra.
L’activitat formava part dels entrenaments periòdics que es duen a terme al llarg de l’any i tenia com a objectiu reforçar la coordinació i la capacitat de resposta dels equips davant possibles emergències al mar. L’exercici va desenvolupar-se amb total normalitat i va despertar l’interès de veïns i veïnes, posant en relleu la importància de la preparació i la prevenció en l’àmbit marítim.
Amb aquesta activitat, la Creu Roja també buscava reafirmar el seu compromís amb la seguretat al mar i amb la coordinació amb els diferents organismes d’emergència.
D'altra banda, Creu Roja recorda que disposa d’una base de Salvament Marítim a l’Escala i que aquest 2026 manté el conveni amb SASEMAR, consolidant així el treball conjunt al litoral.
