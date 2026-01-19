Successos
Un cotxe xoca contra la tanca i acaba al pati d'un domicili a Empuriabrava
El SEM va evacuar el conductor a l'Hospital Trueta ferit de poca gravetat
Un cotxe es va encastar contra la tanca d’un domicili a Empuriabrava i va acabar dins del pati. El succés va tenir lloc cap a les tres de la matinada de diumenge, i la Policia Local de Castelló d'Empúries i el SEM es van desplaçar immediatament fins al carrer de la Marinada.
En arribar, els serveis d’emergències van trobar un Audi Q5 que havia patit una sortida de via i havia quedat semibolcat. El conductor, un home, va ser evacuat en ambulància pel SEM fins a l’hospital Josep Trueta de Girona en estat de poca gravetat.
La Policia no li va practicar les proves d’alcoholèmia ni de drogues, ja que es va prioritzar l’atenció sanitària, tal com sol succeir en aquests casos, segons fonts policials. El mateix diumenge al matí, un grua va retirar el vehicle accidentat.
Pel que fa a les causes, segons les primeres investigacions, el conductor circulava en línia recta abans d’arribar a una cruïlla, es va passar un stop i va xocar contra la tanca del domicili, provocant que el vehicle acabés dins del pati. La Policia Local continua investigant les circumstàncies del succés per determinar exactament com va passar l’accident.
Subscriu-te per seguir llegint
- Danys al Faig de la Pedra de l'Albera: l'arbre monumental que sosté una roca de 700 quilos perd dues branques
- Oriol Antolí, l'home que corre 103 hores seguides: 'Primer diuen que soc boig, però després tenen molta curiositat
- Quan estàs de dol, el sentiment de culpa és punyent i difícil de deixar enrere
- L’Alt Empordà reafirma el seu lideratge amb sis càmpings entre els millors d’Europa el 2026
- El desembassament preventiu de Darnius-Boadella activa el 'turisme d'aigua
- El projecte d'habitatge cooperatiu Rec del Molí de Fortià cerca nous membres per a una vida en comunitat
- La carbonera artesanal de Sant Llorenç de la Muga ja fumeja
- Una botiga benèfica de Bèlgica subhastarà una litografia de Dalí rescatada de les escombraries