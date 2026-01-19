Successos
Confirmat: el cadàver trobat a Roses correspon a la dona de 78 anys desapareguda
Divendres es va localitzar el cos i, tot i que encara faltava la confirmació oficial, tot apuntava que es tractava de María Flor
El cadàver d’una dona trobat divendres passat a Roses correspon, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra, a la veïna del municipi de 78 anys desapareguda des del passat 4 de gener, María Flor. Els investigadors asseguren que no hi ha indicis que indiquin que la dona va patir una morta violenta.
La troballa es va produir cap a les deu del matí, quan un ciutadà que passejava per un camí proper a l’entrada del municipi, a prop de la carretera, va alertar els serveis d’emergència. Posteriorment, es va procedir a l’aixecament del cadàver. Que s'ha pogut identificar posteriorment i al qual s'ha practicat l'autòpsia. Els Mossos confirmen que no s’han detectat indicis de delicte en la defunció de la dona.
María Flor havia desaparegut el 4 de gener. Arran de la seva desaparició, es va activar un ampli dispositiu de recerca.
