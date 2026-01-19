Successos
Avisos veïnals activen una persecució policial a Llançà per un sospitós de robatoris
L’home amb antecedents per diversos delictes va ser identificat però no detingut perquè la Policia Local no va constatar cap delicte consumat
La presència d’un home amb actitud sospitosa pels carrers de Llançà va activar dilluns passat al vespre un dispositiu policial que va acabar amb persecució pels carrers. Els fets van tenir lloc cap a les set de la tarda, després que diversos veïns alertessin la Policia Local que un individu estava observant habitatges i intentant accedir-hi a la zona dels carrers Era, Pizarro i entorns.
Dues patrulles de la Policia Local es van desplaçar al lloc i van iniciar una recerca per la zona. L’home va ser localitzat poc després i, en adonar-se de la presència policial, va fugir a peu per diversos carrers del municipi fins que finalment va ser interceptat al carrer Nicolàs Salmeron.
Segons fonts policials, durant la intervenció l’individu de poc més de 20 anys es va mostrar desafiant i gesticulant de manera agressiva contra la policia, assegurant que no havia fet res i acostant-se als agents amb actitud alterada. Tot i això, no va arribar a agredir-los.
Un cop identificat, els agents van comprovar que es tractava d’una persona amb antecedents per robatoris amb força a domicilis, danys i altres fets delictius, si bé no consta cap antecedent previ a Llançà. Tot i això, l'home ha provocat incidents recents en municipis veïns.
Els agents el van escorcollar per descartar que portés objectes sostrets, però no es va procedir a la seva detenció en no haver-se localitzat cap habitatge forçat ni cap delicte consumat. Finalment, l’home va abandonar el municipi.
La Policia Local destaca la ràpida col·laboració ciutadana, remarcant que els avisos immediats dels veïns van ser claus per frustrar un possible robatori. L’Ajuntament de Llançà ha reconegut la feina constant de la Policia Local i ha posat en valor la importància de la prevenció que es fa mitjançant patrullatges, controls i identificacions, informa en un comunicat.
