El 2025 va ser el tercer any més càlid mai registrat a escala global, però què ha passat a l'Alt Empordà?
La comarca ha patit 139 dies d'estrès moderat, 61 dies d'estrès intens i 14 dies d'estrès molt intens; a més de 56 nits tropicals i 12 de tòrrides
El programa climàtic Copernicus ha confirmat que el 2025 ha estat el tercer any més càlid mai registrat, amb una temperatura global 1,47 °C per sobre dels nivells preindustrials, només 0,13 °C per sota de 2024, l’any més càlid de la sèrie. Els últims tres anys (2023-2025) han superat de mitjana els 1,5 °C, fet que s’esdevé per primera vegada en un període de 3 anys seguits. L’informe atribueix l’escalfament a l’acumulació de gasos d’efecte hivernacle i a temperatures oceàniques excepcionalment elevades. Les dades, coordinades amb altres organismes internacionals com la NASA, NOAA i l’OMM, també situen el 2025 com l’any més càlid registrat a l’Antàrtida i el segon més càlid a l’Àrtic.
Copernicus també apunta que el 2025 va estar marcat per fenòmens extrems en diverses regions, com onades de calor, tempestes intenses i incendis forestals. Segons dades del Servei de Vigilància Atmosfèrica de Copernicus (CAMS), la meitat de la superfície terrestre va patir més dies del normal amb estrès tèrmic intens.
Estrès tèrmic a l'Alt Empordà
Copernicus estableix quatre tipus d'estrès tèrmic segons els graus de temperatura: moderat (igual o per sobre dels 26 °C), intens (igual o per sobre dels 32 °C), molt intens (igual o per sobre dels 38 °C) o extrem (igual o per sobre dels 46 °C). L'Alt Empordà no ha patit cap episodi d'estrès tèrmic extrem des que hi ha registres (1940). Tot i això, el 2025 la comarca ha patit 139 dies d'estrès moderat, 61 dies d'estrès intens i 14 dies d'estrès molt intens, a més de 56 nits tropicals (entre 20 i 24,9 °C). També es van registrar 12 nits tòrrides i 1 nit, la del 29 de juny, en què els termòmetres no van baixar dels 29,8 °C, fregant el que hauria estat una nit roent (per sobre dels 30 °C).
El 2024 la comarca va patir 132 dies d'estrès moderat, 55 dies d'estrès intens i 8 dies d'estrès molt intens, a més de 49 nits tropicals. El 2023 es van viure 8 dies d'estrès molt intens, 56 dies d'estrès intens, 157 dies d'estrès moderat i 64 nits tropicals.
Copernicus posa de manifest com el canvi climàtic i l'augment de les temperatures, les onades de calor i l'exposició perllongada a les altes temperatures afecten el cos humà. En una onada de calor coincideixen altes temperatures, manca de ventilació (és a dir, molt poc o cap vent), insolació intensa i humitat elevada; això produeix un ambient anormalment calorós. Segons la científica del European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), Claudia Di Napoli, hi ha una estreta relació entre la calor i la salut: "per això s'observa un augment de les morts i dels casos d'infarts poc després de l'inici d'aquest fenomen". I assegura, en un article publicat a la web www.ecmwf.int, que durant l'onada de calor de 2023 es van registrar moltes morts entre les persones grans d'Espanya, Itàlia i França.
Què és l'estrès tèrmic?
L'estrès tèrmic és una condició que sorgeix quan el cos lluita per regular la seva temperatura davant d'una exposició sostinguda a altes temperatures. És l'acumulació de calor corporal generada internament per l'ús dels músculs o externament per l'entorn. Es produeix quan la temperatura que absorbeix el cos de l'entorn supera la capacitat de dissipar-la. Quan hi ha altes temperatures, aquest sistema pot fallar i, si augmenta la temperatura corporal central, poden augmentar la freqüència cardíaca, la respiració accelerada i la sudoració excessiva, i aparèixer nàusees i marejos. En casos greus, pot provocar malalties com l'esgotament per calor o un cop de calor.
La calor afecta sobretot a infants, gent gran i a persones amb malalties cròniques, que són més vulnerables a les altes temperatures sostingudes, però, segons Di Napoli, també limita la capacitat de les persones per treballar i fer exercici a l'aire lliure. A mesura que la freqüència, la intensitat i la duració de les onades de calor han augmentat en els últims 40 anys, també ho han fet el nombre de persones potencialment exposades als efectes perjudicials de les temperatures altes. En aquest sentit, les nits tropicals poden ser igual de perjudicials, perquè que impedeix que el cos es recuperi de la calor que ha patit durant el dia.
