Protecció Civil envia una alerta als mòbils de 19 municipis de l’Alt i el Baix Empordà pel temporal marítim de dilluns
El missatge avisa de les fortes “onades fins a dimecres” i demana “extremar la precaució i respectar els tancaments”
ACN
Barcelona
Protecció Civil ha enviat aquest diumenge, poc abans de les 20.00 hores, un missatge d’alerta Es-Alert als telèfons mòbils de fins a 19 municipis costaners de l’Alt Empordà i el Baix Empordà. Els serveis d’emergència han decidit prendre aquesta mesura preventiva per a advertir dels riscos del temporal marítim que dilluns prendrà força especialment a partir de les 7.00 hores. El text enviat alerta de la “previsió d’onades importants fins dimecres” en aquella zona, i demana “.extremar la precaució, respectar els tancaments d'accés a punts del litoral, i allunyar-se d'espigons, esculleres i passejos marítims”. El missatge acaba reclamant que es telefoni al 112 en cas d’emergència.
- Danys al Faig de la Pedra de l’Albera: l’arbre monumental que sosté una roca de 700 quilos perd dues branques
- El projecte d'habitatge cooperatiu Rec del Molí de Fortià cerca nous membres per a una vida en comunitat
- Dolors Pons, alcaldessa de Viladamat: 'Ens falta habitatge per als joves; en un poble tan petit no és fàcil construir-ne
- La passió per la música de Chloe Nicole, una empordanesa de deu anys amb dos singles enregistrats
- Aquesta és la pensió mitjana que cobrarà un jubilat a Catalunya aquest 2026
- L’Alt Empordà reafirma el seu lideratge amb sis càmpings entre els millors d’Europa el 2026
- Oriol Antolí, l'home que corre 103 hores seguides: "Primer diuen que soc boig, però després tenen molta curiositat"
- Una botiga benèfica de Bèlgica subhastarà una litografia de Dalí rescatada de les escombraries