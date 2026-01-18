Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Pedret i Marzà prorroga el conveni amb el Consell Comarcal de l'Alt Empordà per gestionar l'abocador

L’Ajuntament destaca que el conveni contempla una compensació econòmica que suposa, aproximadament, uns 185.000 euros anuals pel municipi

Una ampliació de l’abocador comarcal.

Una ampliació de l’abocador comarcal. / Empordà

Redacció

Redacció

Pedret i Marzà

El darrer ple de l’Ajuntament de Pedret i Marzà, reunit el passat 1 de desembre, va aprovar la pròrroga del conveni amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a la gestió de l’abocador durant tot l’any 2025. Paral·lelament, ja s’està treballant en una nova pròrroga per a l’any 2026, segons han assegurat fonts municipals. El conveni entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Pedret i Marzà es va formalitzar l’11 d’agost de 2021 i regula la compensació econòmica que rep el municipi per la disposició de residus sòlids urbans al dipòsit controlat de l’Alt Empordà, situat dins el terme municipal de Pedret i Marzà. Tot i que l’acord es va signar a l’agost, establia efectes des de l’1 de gener del 2021 i una vigència inicial fins al 31 de desembre de 2024.

El mateix conveni preveia la possibilitat de prorrogar-lo abans del seu venciment per un període màxim de quatre anys addicionals. En aquest marc, el ple municipal va aprovar la pròrroga amb efectes retroactius, des de l’1 de gener del 2025 fins al 31 de desembre de 2025.

Pel que fa a la compensació econòmica, l’Ajuntament rep una quantitat fixa anual de 164.509 euros, a la qual s’afegeix 0,30 euros per tona de residu dipositat a l’abocador controlat, tant si es tracta de rebuig procedent de les plantes de tractament com de residus dipositats directament. En conjunt, aquesta compensació suposa, aproximadament, uns 185.000 euros anuals pel municipi.

TEMES

