Reserva hídrica
El desembassament preventiu de Darnius-Boadella activa el "turisme d'aigua"
Centenars de persones visiten la presa del Pantà empordanès aquests darrers dies
L'excel·lent nivell de reserves i el fet que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) estigui duent a terme un procés preventiu de desembassament davant de l'arribada d'una nova llevantada a l'Alt Empordà, ha fet que el nombre de visitants al pantà de Darnius-Boadella s'hagi incrementat de manera exponencial aquests darrers dies.
Molts curiosos i visitants
Una bona prova ha estat la imatge que oferia, aquest diumenge, la plataforma superior de la presa, amb gent de totes les edats passejant per a poder observar la quantitat d'aigua acumulada i el raig procedent del canal inferior de desguàs, que baixa directament a la Muga, el cabal de la qual ha anat augmentant progressivament en el transcurs dels darrers dies.
També s'ha fet notar l'aparcament ple de vehicles al costat de l'oficina de control de l'embassament. Els visitants anaven amb el paraigua a la mà a causa de la pluja que acompanyava el dia, un fet que no ha impedit que molts d'ells pugessin fins als dos miradors que hi ha al capdamunt de la presa.
De la nit al dia, d'un any a l'altre
El pantà de Darnius-Boadella es troba, aquest 18 de gener de 2026, al 84,82% de la seva capacitat i té 53,69 Hm³ d'aigua embassada. L'any passat, en aquesta mateixa data, les xifres eren molt diferents, ja que només tenia una reserva del 16,70%, és a dir, 10,57 Hm³ d'aigua.
On també s'ha fet notar aquest la cota alta de l'embassament és en el Club Nàutic de Darnius, on l'aigua s'acosta a la tanca perimetral del jardí del restaurant. Un dels comentaris més generalitzats dels visitants del Pantà ha estat d'alegria per la seva situació: "que no puguem veure les edificacions de la Fàbrica d'Armes de Sant Llorenç de la Muga o les restes dels masos del voltant del Club Nàutic és una gran notícia", apunta Pere Clotas, excursionista habitual d'aquests rodals a l'Alt Empordà interior.
Accions preventives
A part de desembassar una mica el Pantà per a evitar els efectes d'una crescuda ràpida en cas de temporal, els ajuntaments de la conca de la Muga i de la resta de punts fluvials de la comarca han tancat els accessos als seus guals i passa llisos per a evitar ensurts en cas de riuada. Cal que tothom transiti amb molta prudència aquests dies.
- Danys al Faig de la Pedra de l’Albera: l’arbre monumental que sosté una roca de 700 quilos perd dues branques
- El projecte d'habitatge cooperatiu Rec del Molí de Fortià cerca nous membres per a una vida en comunitat
- Dolors Pons, alcaldessa de Viladamat: 'Ens falta habitatge per als joves; en un poble tan petit no és fàcil construir-ne
- La passió per la música de Chloe Nicole, una empordanesa de deu anys amb dos singles enregistrats
- Aquesta és la pensió mitjana que cobrarà un jubilat a Catalunya aquest 2026
- L’Alt Empordà reafirma el seu lideratge amb sis càmpings entre els millors d’Europa el 2026
- Oriol Antolí, l'home que corre 103 hores seguides: "Primer diuen que soc boig, però després tenen molta curiositat"
- Una botiga benèfica de Bèlgica subhastarà una litografia de Dalí rescatada de les escombraries