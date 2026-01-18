Patrimoni natural
Danys al Faig de la Pedra de l’Albera: l’arbre monumental que sosté una roca de 700 quilos perd dues branques
El pas del temps deixa la seva empremta en aquest exemplar únic i recorda la importància de la seva conservació
És un dels dotze arbres monumentals de l'Alt Empordà
El Faig de la Pedra, un dels arbres més coneguts de l’Alt Empordà, ha vist com dues de les seves branques principals es trencaven recentment, despertant la inquietud de veïns i amants del patrimoni natural.
Un exemplar únic
Aquest exemplar, situat dins del Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera, destaca per les seves grans dimensions i per sostenir una pedra de granit d’uns 700 quilos, encaixada a la bifurcació d’una branca a uns tres metres del terra.
Aquesta característica excepcional li dona el nom i el fa únic, però alhora el sotmet a un important estrès estructural.
Segons les dades oficials, l’arbre té una alçària aproximada de 20 metres, un volt de canó de 4 metres i una capçada mitjana de 26 metres. Tot i que es manté dempeus, la pèrdua de les branques ha debilitat considerablement l’exemplar, un fet que reobre el debat sobre el seu estat de conservació i el dels arbres monumentals en general.
La Generalitat va declarar el faig gegant i curiós de l’Albera (Requesens, La Jonquera), amb més de 500 anys i conegut com el Faig de la Pedra, arbre monumental l’any 2016. Amb aquest reconeixement, ja són dotze els arbres monumentals de la comarca.
El pas del temps
Encara no s’han determinat les causes exactes del trencament, però el pas del temps, les condicions meteorològiques adverses i el pes que suporta podrien haver estat factors determinants.
El Faig de la Pedra és considerat un element destacat del patrimoni natural local, i la seva evolució serà seguida en els pròxims mesos. Més enllà de la curiositat, el Faig de la Pedra és un símbol local, on natura, història i llegenda es barregen. És un punt d’interès per a excursionistes, fotògrafs i amants dels arbres monumentals.
Testimonis locals i llegenda
Segons testimonis locals, la pedra que sosté el Faig de la Pedra podria haver rodolat pendent avall en una època en què la muntanya era pelada per les tales de faigs destinades a fer carbó, quedant encaixada fortuïtament a l’arbre, que ja era un exemplar de grans dimensions.
Tal com recorda l’associació gas Mountain, que s’ha fet ressò a les seves xarxes socials de l’estat actual del faig, són diverses les hipòtesis que circulen sobre com ha arribat la pedra a l’arbre. Alguns creuen que hi fou col·locada expressament, fruit d’una juguesca entre carboners, ja que a la zona hi ha diverses places carboneres.
D’altres suposen que qui la va situar buscava reforçar la fusta de l’arbre per obtenir-ne una peça especialment resistent.
La cultura popular local ofereix també una explicació llegendària, protagonitzada per homes forts i obstinats. Expliquen els avis que fa entre 100 i 200 anys, el masover del mas de Mirapols i el del mas de les Vinyasses, masos equidistants del faig, estaven enemistats.
En moments de màxima tensió, i per descarregar la seva ràbia, tenien el costum de llançar-se pedres des de cada mas. La pedra del faig seria, doncs, el resultat d’una d’aquestes baralles: una roca que, afortunadament, no arribà al seu destí (llegenda explicada per Tomàs Masó a Lluís Serrano, 2011).
O potser, simplement, un moviment de terres va fer rodolar la pedra pel pendent fins que el poderós entreforc de l’arbre la va retenir.
