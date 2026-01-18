Per a la Fira de l'1 de març
La carbonera artesanal de Sant Llorenç de la Muga ja fumeja
La pila de llenya autòctona cremarà fins al mes de febrer per a generar el carbó de la popular Fira local
El temps humit i plujós d'aquest cap de setmana no ha estat cap impediment per als voluntaris i voluntàries que, com cada any, han participat en la creació de la carbonera artesana de Sant Llorenç de la Muga, promoguda pel Futbol Club Local. Aquest cap de setmana han preparat la pila amb llenya autòctona, seguint el mestratge de Met Cufí. Després de no poques hores de feina, ha començat a fumejar aquest diumenge.
El pròxim pas d'aquesta festa tradicional de Sant Llorenç serà la celebració, el pròxim dissabte 24 de gener, d'una calçotada al costat de la pila. La recollida del carbó resultant es farà el 7 de febrer.
Aquest material creat de manera natural per encendre llars de foc i cuinar a la manera tradicional serà el protagonista de la 26a Fira del Carbó de Sant Llorenç de la Muga, prevista per al diumenge 1 de març. L'esdeveniment té el suport de l'Ajuntament i té un fort component reivindicatiu d'un dels oficis tradicionals d'aquesta part de l'Alt Empordà i l'Alta Garrotxa.
De la mongeta al carbó
La Fira de Sant Llorenç de la Muga va néixer amb la mongeta com a eix principal, però amb els anys va derivar cap al carbó davant la pèrdua progressiva del conreu d'aquesta lleguminosa i la desaparició dels seus hortolans. Els visitants de la festa, a part de degustar plats i poder gaudir de diverses activitats i parades, també podran comprar sacs de carbó vegetal.
