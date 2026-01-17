Renovables
La plataforma Defensem l'Empordanet alerta de l'impacte del desplegament del PLATER a l'Empordà
Detallen que la Generalitat vol instal·lar 390 aerogeneradors i no descarten mobilitzacions de defensa del territori
L'associació Defensem l'Empordanet ha expressat a través d'un comunicat la seva oposició al desplegament del Pla Territorial Sectorial per a la Instal·lació de les Energies Renovables (PLATER) que vol impulsar la Generalitat a l'Empordà. Segons dades de l'entitat, podria comportar la instal·lació d'uns 390 aerogeneradors de fins a 200 metres d'alçada i l'ocupació de "milers d'hectàrees" amb plantes fotovoltaiques. L'associació denuncia que aquest volum d'infraestructures suposaria una "transformació profunda i irreversible del paisatge i del territori" empordanès. Proposen implantar projectes d'energies renovables a "teulades, polígons industrials i zones ja antropitzades" i no en espais agrícoles o naturals.
Segons Defensem l'Empodanet, que aquest divendres es va reunir amb la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i representants de l'Institut Català de l'Energia (ICAEN), l'impacte del PLATER a l'Empordà tindrà "un impacte territorial, ambiental i paisatgístic" que l'associació considera sense precedents a la comarca. L'entitat sosté que les xifres incloses en el mateix planejament evidencien una dimensió del projecte que aniria molt més enllà de casos puntuals com el de la Tallada d'Empordà, on els veïns van rebutjar a través d'una consulta popular la instal·lació de quatre aerogeneradors al municipi.
L'associació assegura que dona suport a les energies renovables, però afirmen al comunicat que consideren "inacceptable que aquesta transició es faci a costa del territori, del paisatge i del compliment de la legislació vigent".
En aquest sentit, l'entitat reclama que la implantació de projectes energètics es prioritzi en espais ja transformats, com teulades, polígons industrials o zones antopitzades, i no en sòls agrícoles o naturals, que defineixen com a part del "patrimoni paisatgístic, cultural i productiu de l'Empordà".
Des de Defensem l'Empordanet deixen clar que aposten per un model basat en l'autoconsum, l'energia de proximitat i la sobirania energètica, i adverteixen que intensificaran les seves accions de defensa del territori. L'associació no descarta noves mobilitzacions per "fer sentir la veu de l'Empordà" davant el desplegament del PLATER.
