Reconeixement
L’Alt Empordà reafirma el seu lideratge amb sis càmpings entre els millors d’Europa el 2026
L’ADAC i l’ANWB, les dues organitzacions de referència del sector, han atorgat els distintius als establiments de la comarca que destaquen en els principals mercats europeus
L’Alt Empordà torna a situar-se al capdavant del càmping europeu amb sis establiments distingits amb els principals segells de qualitat del sector a escala continental. Els reconeixements s’han donat a conèixer aquest divendres al vespre durant la Gala PiNCAMP, celebrada a Stuttgart en el marc de la CMT, una de les fires especialitzades en càmping i caravaning més importants d’Europa.
Els càmpings guardonats són Laguna i Nàutic Almatà, de Castelló d’Empúries, i Àmfora, Aquarius, Las Dunas i la Ballena Alegre, de Sant Pere Pescador. Tots ells han assolit la màxima categoria de qualitat, amb 5 estrelles, atorgades per les dues organitzacions de referència del sector: l’ADAC d’Alemanya i l’ANWB dels Països Baixos. Quatre dels càmpings han estat distingits simultàniament per ambdues entitats.
En el conjunt de Catalunya, 13 càmpings han estat reconeguts amb el segell Top Camping 2026; a l’Estat espanyol, la xifra s’eleva a 16, mentre que a escala europea només 229 càmpings han aconseguit aquest nivell d’excel·lència.
Càmpings de l'Alt Empordà distingits el 2026
Top Camping 2026 (ANWB)
- Laguna (Castelló d’Empúries)
- Àmfora (Sant Pere Pescador)
- Aquarius (Sant Pere Pescador)
- Las Dunas (Sant Pere Pescador)
- La Ballena Alegre (Sant Pere Pescador)
Superplatz 2026 (ADAC)
- Nàutic Almatà (Castelló d’Empúries)
- Àmfora (Sant Pere Pescador)
- Aquarius (Sant Pere Pescador)
- Las Dunas (Sant Pere Pescador)
- La Ballena Alegre (Sant Pere Pescador)
Un reconeixement clau als principals mercats europeus
L’ADAC, que concedeix el distintiu Superplatz 2026, és l’associació automobilística més gran d’Europa, amb més de 22 milions de famílies associades. Per la seva banda, l’ANWB, responsable del segell Top Camping 2026, compta amb 4,9 milions d’usuaris als Països Baixos. Aquests reconeixements tenen un impacte directe en mercats estratègics com Alemanya, els Països Baixos, Suïssa i Àustria.
El president de l’Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra, ha destacat que “aquestes distincions demostren que les comarques de Girona continuen essent una destinació de càmping líder a Europa. Són un reconeixement molt important a la feina del sector i evidencien el gran nivell i l’excel·lència dels càmpings gironins”.
PiNCAMP, una plataforma de referència al sector del càmping
PiNCAMP és la plataforma creada a partir de la unió de les seccions de càmping de l’ADAC (Alemanya), l’ANWB (Països Baixos) i el TCS (Suïssa). Aquesta aliança representa més de 9 milions de campistes i s’ha consolidat com una de les eines de consulta més influents del sector a Europa.
Un dels principals valors de PiNCAMP és el seu sistema d’inspecció objectiva per estrelles, basat en visites i avaluacions professionals. El model analitza aspectes com les instal·lacions sanitàries, la qualitat del terreny i les parcel·les, l’oferta d’oci i animació, les zones de bany i els serveis comercials i gastronòmics. Els càmpings que arriben al màxim nivell obtenen, a més, els segells ADAC Superplatz i ANWB Top Camping, considerats entre els més prestigiosos del sector.
