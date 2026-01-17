Habitatge
El projecte d’habitatge cooperatiu 'Rec del Molí' de Fortià cerca nous membres per a una vida en comunitat
Un acte informatiu tindrà lloc el 25 de febrer a La Cate de Figueres, on es presentarà també els detalls de participació
El model planteja 16 cases adossades al municipi, i vol esdevenir un referent d’aquest model a l’Alt Empordà
La cooperativa d’habitatge Rec del Molí obre un període d’inscripcions per a persones interessades en formar part d’un projecte de vida comunitària. L’acte informatiu tindrà lloc el 25 de febrer a La Cate de Figueres, on es presentarà el projecte i els detalls de participació.
El model de Rec del Molí inclou 16 cases adossades a Fortià i busca consolidar-se com un referent d’habitatge cooperatiu a l’Alt Empordà, oferint un estil de vida col·laboratiu, sostenible i orientat a la comunitat.
Els interessats poden assistir a la xerrada per obtenir tota la informació i iniciar el procés per unir-se a aquesta innovadora iniciativa d’habitatge cooperatiu.
La iniciativa del projecte va sortir de l'Ajuntament de Fortià, que té en propietat uns terrenys qualificats d'habitatge de Protecció Oficial al poble i considera que una bona manera per incentivar que la gent es quedi al poble, és posant els terrenys a disposició d'una cooperativa d'habitatge en cessió d'ús que en vulgui rebre la cessió.
Sessió informativa
Aquesta sessió s’adreça a totes aquelles persones amb interès en projectes de cooperació, en el foment d’un habitatge alternatiu, en la vida comunitària, la creació de xarxa i l’arrelament al territori i busca persones que s'hi vulguin sumar al projecte.
L’Ajuntament de Fortià i l’equip d’UNDOS arquitectura ja van presentar el el 2024 al Centre Agrari aquest projecte que ara fa un pas endavant.
Viabilitat econòmica
Segons l’estudi inicial de viabilitat arquitectònica, legal, econòmica i financera del projecte, les quotes a pagar serien: quota inicial retornable en cas d’abandonar la cooperativa d'entre 19.000 i 21.000 euros (per fer front a la part de la promoció per la qual no tenim finançament) i quotes mensuals d'entre 800 i 870 euros (per retorn del préstec demanat col·lectivament).
Les propietats que l’Ajuntament vol cedir a la cooperativa són dos terrenys de la urbanització del Rec del Molí, ubicats al carrer 1r de maig. Aquests dos terrenys permeten edificar-hi 10 i 6 cases adossades de PB+1, respectivament, de fins a 120 m2, doncs tots els habitatges seran qualificats d’Habitatges de Protecció Oficial (HPO) per tal d’accedir a subvencions.
Grup de convivència
En el moment que el grup d’unitats de convivència estigui format i disposat a tirar endavant el projecte, es crearà una cooperativa pròpia en el municipi de Fortià que signarà un conveni amb l’Ajuntament per la cessió dels terrenys.
Durant el procés, de forma autònoma, el grup, tirarà endavant la construcció de les cases adossades als terrenys de l’urbanització del Rec del Molí. Una vegada construides, les persones sòcies de la cooperativa signaran un contracte de cessió d’ús amb la cooperativa que els donarà el dret de viure en una de les cases.
