Castelló d'Empúries
Comença una nova fase dels treballs per millorar la xarxa ciclista de Castelló d'Empúries
"Volem millorant la connectivitat dels itineraris ciclables i garantin una convivència més segura entre ciclistes i vianants dins d’un entorn natural i d’ús ciutadà", diu l'alcaldessa, Anna Massot
L’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha començat aquest any realitzant treballa de millora de la xarxa ciclista del municipi. El passat mes de setembre es van iniciar les obres del projecte de millora de la xarxa ciclista de Castelló d’Empúries, que inclou l’execució d’un nou tram de carril bici a l’àmbit del Parc del Trabuc.
"Aquesta actuació té com a objectiu reforçar la mobilitat sostenible al municipi, millorant la connectivitat dels itineraris ciclables existents i garantint una convivència més segura entre ciclistes i vianants dins d’un entorn natural i d’ús ciutadà", manifestal consistori encapçalat per l’alcaldessa republicana Anna Massot.
El projecte preveu un traçat adaptat a l’espai, amb nova pavimentació, senyalització específica i millores en l’enllumenat. Aquest nou itinerari permetrà potenciar els desplaçaments quotidians en bicicleta, així com fomentar un ús més sostenible i saludable de l’espai públic, contribuint a la cohesió dels recorreguts de mobilitat activa del municipi.
Aquesta actuació s’emmarca dins del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions (PSTD) i compta amb el finançament dels fons Next Generation EU, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, amb l’objectiu de promoure una mobilitat més sostenible, accessible i integrada en l’entorn.
