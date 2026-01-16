Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Successos

Troben un cadàver a Roses que podria ser el de la dona de 78 anys desapareguda fa més de 10 dies

Els Mossos d’Esquadra descarten indicis de criminalitat i resten a l’espera dels resultats de l’autòpsia per confirmar-ne la identitat i les causes de la mort

María Flor, de 78 anys, desapareguda el 4 de gener a Roses

María Flor, de 78 anys, desapareguda el 4 de gener a Roses / Mossos d'Esquadra

Eva Batlle

Roses

Un ciutadà ha trobat aquest divendres al matí el cos sense vida d’una dona en una zona de matolls de Roses. Tot apunta que podria tractar-se de la veïna del municipi de 78 anys desapareguda des de fa més de deu dies, tot i que els Mossos d’Esquadra estan pendents dels resultats de l’autòpsia per confirmar-ne oficialment la identitat.

La troballa s’ha produït cap a les deu del matí, quan una persona que passejava per un camí de l'entrada del municipi pròxim a la carretera i ha alertat els serveis d’emergència. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Local, que han acordonat la zona.

Posteriorment, s’ha procedit a l’aixecament del cadàver, que no presentava signes evidents de mort violenta. Els Mossos investiguen les circumstàncies en què s’ha produït la defunció i resten a l’espera dels resultats de l’autòpsia per determinar les causes de la mort.

Tot i que encara no hi ha confirmació oficial, el cos podria correspondre a María Flor, veïna de Roses de 78 anys, desapareguda des del passat 4 de gener. Arran de la seva desaparició, es va activar un ampli dispositiu de recerca amb la participació de la Policia Local, els Bombers i altres cossos d’emergència.

Davant la manca de resultats, el 10 de gener es va fer una crida a la col·laboració ciutadana a través de les xarxes socials, ja que la dona podia trobar-se desorientada, tal com van advertir aleshores els Mossos d’Esquadra.

La darrera vegada que va ser vista, María Flor vestia pantalons negres de xandall, un abric de color caqui o marró i sabatilles d’estar per casa.

