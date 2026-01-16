Entrevista
Dolors Pons, alcaldessa de Viladamat: “Ens falta habitatge per als joves; en un poble tan petit no és fàcil construir-ne”
“Els promotors dels macroprojectes de renovables són empreses capitalistes que presenten un negoci especulatiu i exploten un terreny”, afirma l'alcaldessa cupaire
Dolors Pons i Sais (Sant Martí Vell, al Gironès, 1960) és professora de l’institut de la Bisbal d’Empordà i va arribar a Viladamat l’any 1983. Des del 2015, és alcaldessa per la Candidatura d’Unitat Popular (CUP).
Com afronten aquest 2026?
Amb molta il·lusió, perquè hi va haver una nova convocatòria del PUOSC i nosaltres ens hi hem acollit presentant quatre projectes. De moment, només en podrem fer tres, perquè, per al quart, el Centre cívic, no ens han donat suficient subvenció i no ho podríem realitzar fins al 2027. Tenim ganes de començar aquests projectes.
Quins són?
Hem d'actualitzar la funcionalitat d’edificis, que han quedat obsolets. Sobretot, la deixalleria municipal, acabant-la per tenir-ho tot ben ordenat i classificat. La deixalleria és un servei bàsic. S’ha d’aconseguir que tots els residus estiguin ben classificats i, a més, que s’hi entri amb targetes personalitzades de les persones empadronades al poble. Cal que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) faci el connector, des de la deixalleria de Viladamat, amb la depuradora d'Albons. Una promesa del 2003. També, és molt important per al poble adequar l'espai del camp de futbol —tanca perimetral, tanques metàl·liques de l’entorn del camp de futbol, la gespa, les portes d'entrada i sortida, l’adequació de les casetes dels jugadors, etc.—, deixant el camp com si fos de Primera Divisió. El Local Social es va inaugurar l'any 1996 i, per tant, cal actualitzar diferents elements constructius: la climatització és antiga, l'escenari ha quedat desfasat, etc. També, hem incrementat el pressupost de festes populars i de la festa major, perquè és un punt d'unió entre les persones del poble i visitants.
Què prioritzen més doncs?
Malauradament, fa uns anys, es van tancar alguns comerços, perquè els propietaris es van jubilar i, ara, no hi ha un espai comú on poder fer una trobada diària de la gent. Mitjançant una votació popular, es va decidir que l'ideal seria destinar un espai als baixos de l'ajuntament per a Centre Cívic. Hem presentat un projecte amb diferents elements necessaris: una cuina en condicions, lavabos, una barra de bar, etc. El pressupost és força alt, de manera que, amb l’atorgament de la subvenció del PUOSC, no és suficient i no es pot dur a terme durant el 2026. Sembla ser, però, que hi ha algú que té ganes de muntar un negoci a Viladamat i mirarem de no fer-los la competència.
"El Consell Comarcal de l'Alt Empordà no facilita la implementació de la recollida porta a porta"
Funciona bé, però, la connexió amb l’Escala, que tenen al costat de casa?
Sí, però, també, és un problema, sobretot pel que fa a l'habitatge. A Viladamat, no hi ha cases de lloguer. Nosaltres havíem intentat fer una cooperativa d'habitatge en un terreny municipal, a darrere de l'església, i no va resultar. Això no és gens fàcil i no depèn només dels pressupostos municipals.
Per acabar l’any passat, vostè va agafar la paella pel mànec i va anar fins al Parlament per fer front al parc eòlic la Muntanyeta.
Sí, som un grup d'unes 44 alcaldies, més els consells comarcals del Baix Empordà, del Pla de l'Estany i del Gironès, que ens hem organitzat per tenir una veu única davant de la presentació de projectes que no tenen en compte ni el territori ni a la gent que hi vivim. Estem indefensos i pensem que tots units fem més força. Vam anar al Parlament de Catalunya, gràcies al fet que els diputats i diputades del grup parlamentari de la CUP va presentar una moció en favor del territori. Vam tenir un gran disgust, ja que la moció no va prosperar! Aquella moció demanava que tinguessin en compte el PLATER per a definir ben bé allà on han d'anar les plaques fotovoltaiques o els molins de vent. També, vam tenir la sorpresa que ni Junts ni ERC van votar a favor d'aquest punt. Trobo que és greu, perquè s'ha de defensar el territori i la gent que hi vivim. Les empreses que presenten els grans projectes, en la seva majoria, no són d'origen català ni tan sols de l'Estat espanyol. Solen ser empreses capitalistes que presenten un negoci especulatiu i exploten un terreny. Volem tenir energies renovables, però ben fetes, i tenint en compte a la gent que viu i treballa en el territori.
Va dir que convocaria un referèndum pels parcs eòlics...
Ens van presentar, fa un any i mig, un preprojecte que ens destrossava una muntanya que, per a nosaltres, és emblemàtica, el Puig Segalar. Vam convocar a la gent del poble al Local Social, anunciant que presentaríem al·legacions mediambientals. De moment, no n’hem tingut més notícies. Esperem que la Generalitat no hi doni permís, significaria la destrucció de la muntanya del Puig Segalar.
"Ens agrada que, a Viladamat, hi hagi joves interessats i compromesos a continuar amb la pagesia"
I aquests dies han donat suport a la Revolta Pagesa.
Sí, un altre problema. Ens agrada que, a Viladamat, hi hagi joves interessats i compromesos a continuar amb la pagesia. Hem d'ajudar-los, perquè puguin tenir una vida digna, i els hem d’estar agraïts, perquè, a més, tenen cura del territori. Si no hi hagués pagesos, no sé quin futur alimentari tindríem.
Hem entrat en l’últim any i mig del mandat municipal. Què els queda per fer?
Allò que ens fa més falta és habitatge. On hem d'ubicar els nostres joves que es volen quedar a viure a Viladamat? No és fàcil construir habitatge en aquest poble tan petit. Això és una espina que tenim clavada. És de molt mal gestionar sense la participació popular.
Des del 2011 que la CUP ostenta l’alcaldia d’aquest poble. Com els va?
Els nostres veïns i veïnes han confiat en nosaltres des del 2011 i els estem agraïts. La feina feta és gràcies a la participació de tot el poble, d’una manera o altra. Ens queda pendent, segurament, entre altres coses, també importants, la recollida de residus porta a porta. Fa uns deu anys, vam comprar uns compostadors per a la matèria orgànica i la nostra intenció és treure tots els contenidors dels carrers. Som molt crítics amb el Consell Comarcal, perquè no facilita la implementació de la recollida porta a porta. La recollida de residus porta a porta fa que es recicli molt millor i així ajudar a tenir cura del medi ambient.
