Ventalló
Ventalló augmenta el seu pressupost municipal un 58%
El consistori fluvianenc donarà prioritat a la renovació de la xarxa d’aigua potable durant aquest 2026
El ple de l’Ajuntament de Ventalló va aprovar inicialment el pressupost municipal per a l’any 2026, que ascendeix a 2.158.181,30 euros. La xifra representa un increment del 58% respecte al pressupost de 2025 i respon, principalment, a la incorporació de dues operacions de crèdit per valor de 909.845,57 euros destinades al finançament d’inversions municipals, fet que fa créixer de manera notable el capítol d’inversions.
Segons ha explicat l’alcaldessa, Remei Costa, aquest augment està vinculat al canvi en el sistema de pagament dels ajuts del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC). "És la Generalitat qui estableix l’any en què es paga la subvenció i, si cal, pot avançar els diners en cas que l’obra s’executi abans", assenyala. En el cas de Ventalló, el pagament està previst per al 2027. Tal com remarca Costa, la normativa vigent impedeix licitar obres que no estiguin incloses al pressupost municipal, motiu pel qual s’han incorporat al pressupost de 2026 projectes que inicialment estaven previstos repartir en dues anualitats.
Entre les principals actuacions previstes per aquest any destaca la construcció del punt verd o deixalleria del Mas Gros. El projecte preveu concentrar-hi els contenidors del veïnat i habilitar una àmplia zona de recollida de restes vegetals, on es trituraran i es produirà compost per a les persones usuàries. L’accés a l’espai estarà restringit mitjançant una targeta vinculada al rebut d’escombraries, i les instal·lacions comptaran amb càmeres de vigilància per garantir-ne el bon ús.
El pressupost també inclou la pavimentació de diversos carrers del nucli de Ventalló: el carrer de la Plaça, el carrer Major, el carrer de l’Església i el carrer Petit. Després de la renovació prèvia de les escomeses i la xarxa d’aigua, el consistori preveu substituir el reg asfàltic provisional per una pavimentació definitiva que respecti l’estètica del nucli antic, una actuació emmarcada dins el PUOSC.
Renovació de la xarxa d’aigua potable a la corona de Ventalló
Una altra inversió rellevant és la renovació de la xarxa d’aigua potable a la corona de Ventalló, que afectarà els carrers Reravalls, del Mar, del Pou i de les Escoles, així com la riera Caudet, i també una part del clavegueram que des de fa temps genera incidències. Amb aquesta obra es completarà la renovació de la xarxa pública d’aigua del municipi, amb l’eliminació de materials contaminants com el fibrociment i el plom, i es millorarà notablement l’eficiència i l’estalvi d’aigua.
Finalment, el pressupost contempla noves millores en l’eficiència de la xarxa d’aigua, en continuïtat amb les actuacions ja iniciades, com la digitalització dels comptadors i la millora de la línia que dona servei al camp d’esports i al cementiri. Aquestes actuacions permetran sectoritzar la xarxa en cas d’avaries i reduir el consum en situacions de sequera, avançant cap a una gestió més sostenible del servei.
