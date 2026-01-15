Previsió meteorològica
Cap de setmana passat per aigua a l'Empordà: aquest és el temps que s'espera per als pròxims dies
Les condicions meteorològiques adverses continuaran fins ben entrada la setmana vinent
L'ACA augmenta l'alliberament d'aigua al pantà de Darnius-Boadella davant la previsió de fortes pluges
Patricia López Avilés
La "Setmana dels barbuts" ha començat a Catalunya amb temperatures lleugerament més altes de l'habitual en aquesta època, tot i que tradicionalment aquests dies s’associen al període més fred de l’hivern. Tanmateix, enguany no coincidirà amb la setmana més gèlida del calendari, ja que l’1 de gener va ser extraordinàriament fred.
Així i tot, de cara al cap de setmana els termòmetres baixaran de manera notable i tornaran les precipitacions a l'Empordà i a la resta de Catalunya.
Últim dia d’estabilitat
De moment, la previsió per a aquest dijous anuncia l’últim dia de sol i tranquil·litat al conjunt del territori: Catalunya ha despertat amb el cel serè, excepte per la formació d’alguns núvols baixos al nord-oest.
A més, en zones de l’interior de Barcelona i Girona, així com a la plana de Lleida, s’han format boires matinals que s’aniran dissipant al llarg del matí. Les temperatures recularan lleugerament, amb màximes d’entre 10 i 15 graus en general.
Arriba un nou front
A la tarda, el cel començarà a cobrir-se de núvols, fet que augura l’arribada d’una nova borrasca a Catalunya. I és que divendres augmentarà la inestabilitat per l’aproximació d’un front que deixarà l’atmosfera completament tapada de núvols carregats de pluja, amb les primeres precipitacions concentrades a les comarques del nord de Lleida.
A més, s’esperen nevades a cotes baixes que emblanquinaran els pobles del Pirineu i el Prepirineu lleidatà. Tot i això, a mesura que avanci la jornada la cota de neu pujarà fins als 1.200 i 1.400 metres.
Cap de setmana passat per aigua
De moment, no s’esperen ruixats al litoral i al prelitoral de Catalunya, una situació que canviarà durant el cap de setmana.
Dissabte, les precipitacions s’estendran per l'Empordà i per tot el territori català, amb algun xàfec d’intensitat moderada al llarg del dia. La neu continuarà caient a tot el Pirineu, amb una cota que oscil·larà entre els 1.200 i els 1.600 metres, segons la zona. Les màximes tornaran a baixar i les mínimes es mantindran iguals o una mica més altes.
Una segona borrasca
Les pluges continuaran caient de manera moderada fins al migdia de diumenge, quan s’espera que comencin a perdre intensitat. Tanmateix, aquesta treva serà breu, ja que dilluns arribarà una segona borrasca, més forta que l’anterior: les precipitacions seran molt abundants, el vent bufarà amb força i la mar estarà força alterada. A més, les nevades al Pirineu oriental podrien ser molt intenses, amb acumulacions de neu per sobre dels dos metres.
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- L'alcaldessa de Cadaqués nega tenir un pis turístic il·legal i deixa clar que no plegarà
- Surten a la llum pel·lícules inèdites en Super8 que reviuen la Roses dels anys 70
- Aquests són els pobles de la Costa Brava que ja no existeixen
- La botiga Yves Rocher de Figueres abaixa la persiana
- Atracaments a Figueres
- L'home mort en caure per un desnivell a l'Alta Garrotxa és Joan Pineda, artesà del boix vinculat a Cadaqués
- La runa del càmping Pous de Figueres genera l'efecte crida d'abocaments descontrolats a tocar l'N-IIa