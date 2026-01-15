Medi ambient
L'ACA augmenta l'alliberament d'aigua al pantà de Darnius-Boadella davant la previsió de fortes pluges
La previsió és incrementar el cabal de sortida en aproximadament 2 m³/s, ja que actualment se n'alliberen 0,3 m³/s
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) incrementarà durant les pròximes hores l’alliberament d’aigua de l'embassament de Darnius-Boadella davant la previsió de fortes pluges prevista pels dies vinents. L'objectiu és regular els volums perquè el pantà pugui assumir l'aigua que entri des de les capçaleres de rius com el Muga i l'Arnera, sense que això suposi una pèrdua de recurs.
Actualment, el pantà empordanès supera el 85% de la seva capacitat i conté 53,89 hm³ d'aigua, segons dades de l'ACA d'aquest dijous al migdia. Amb l’objectiu d’estabilitzar volums i disposar de més resguard, es preveu incrementar el cabal de sortida en aproximadament 2 m³/s, ja que actualment s’alliberen 0,3 m³/s.
Cal destacar que la gran quantitat d’aigua que conté actualment l’embassament de Darnius-Boadella contrasta de manera impressionant amb el mínim assolit durant la sequera. El març del 2025, per exemple, el pantà contenia només l’11% de la seva capacitat. De fet, en plena crisi hídrica, l'Alt Empordà va ser una de les comarques que va patir amb més contundència les restriccions en els usos de l’aigua, unes mesures que no es van aixecar fins a la primavera passada.
Altres embassaments també incrementaran l'alliberament d'aigua
Cal destacar que també està previst incrementar l'alliberament d'aigua d'altres embassaments de les conques internes, com els del Ter (sistema Sau-Susqueda) i el de Foix. Actualment, el conjunt de les conques internes se situa per damunt del 86% de la seva capacitat.
Als embassaments del sistema Ter, que es troben al 90% de la capacitat, es passarà d’alliberar 3 m³/s a 15 m³/s. Pel que fa a l’embassament de Foix, es troba al 82,4% de la seva capacitat i es passarà dels 85 als 300 litres per segon.
La resta d’embassaments mantindran els alliberaments habituals per garantir les demandes d’aigua i el cabal ecològic. Durant l’episodi de pluges, es farà un seguiment continuat de l’evolució dels cabals i la seva repercussió en els embassaments per definir possibles canvis i mesures.
