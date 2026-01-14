Exercici 2026
Maçanet de Cabrenys ha de prorrogar el pressupost del 2025 per a aquest exercici
El govern muncipal assegura que els comptes del 2026 s'aprovaran "tan aviat com sigui possible"
L’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys ha prorrogat per aquest any el pressupost municipal del 2025, perquè no s’havia aprovat definitivament un nou pressupost abans del 31 de desembre de l’any passat. L’alcalde de Maçanet, Javi Molina, explica que aquesta situació s’ha produït per la necessitat de disposar d’informació definitiva sobre ingressos, transferències i subvencions, i per la voluntat d’elaborar un pressupost rigorós, equilibrat i ajustat a la realitat econòmica del municipi alberenc.
L’equip de govern maçanetenc, per la seva banda, ha informat, també, que continua treballant en la redacció i tramitació del nou pressupost municipal, que es portarà a aprovació "tan aviat com sigui possible". Un cop aprovat, el nou pressupost entrarà en vigor i substituirà el pressupost prorrogat.
