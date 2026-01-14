Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
CUP dimissió alcaldessa CadaquésOrdre arrest EmpuriabravaFilm Roses anys 70Accident cotxe barricada pagesos
instagramlinkedin

Exercici 2026

Maçanet de Cabrenys ha de prorrogar el pressupost del 2025 per a aquest exercici

El govern muncipal assegura que els comptes del 2026 s'aprovaran "tan aviat com sigui possible"

Maçanet de Cabrenys.

Maçanet de Cabrenys. / Santi Coll

Redacció

Redacció

Maçanet de Cabrenys

L’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys ha prorrogat per aquest any el pressupost municipal del 2025, perquè no s’havia aprovat definitivament un nou pressupost abans del 31 de desembre de l’any passat. L’alcalde de Maçanet, Javi Molina, explica que aquesta situació s’ha produït per la necessitat de disposar d’informació definitiva sobre ingressos, transferències i subvencions, i per la voluntat d’elaborar un pressupost rigorós, equilibrat i ajustat a la realitat econòmica del municipi alberenc.

L’equip de govern maçanetenc, per la seva banda, ha informat, també, que continua treballant en la redacció i tramitació del nou pressupost municipal, que es portarà a aprovació "tan aviat com sigui possible". Un cop aprovat, el nou pressupost entrarà en vigor i substituirà el pressupost prorrogat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents