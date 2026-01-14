Llançà
Govern i oposició discrepen sobre les inversions municipals de Llançà: "Han estat 10 anys de mala planificació, gestió i execució"
Des del grup municipal d'ERC, es parla "d'una dècada de mala gestió econòmica i inversions fallides" del govern de Junts i PSC
L'alcaldessa, Núria Escarpanter, discrepa d'aquesta opinió: "M'agradaria que es digués exactament en què s'ha fallat, ja que totes les inversions que hem promès s'han dut a terme"
El grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de Llançà, a l’oposició, denuncia "la mala gestió econòmica i la manca de planificació del govern municipal", una situació que, segons els republicans, "s’ha cronificat al llarg de gairebé una dècada i que, avui, es tradueix en projectes inacabats, sobrecostos i diners públics malgastats".
ERC assenyala el Centre de Fires i Activitats Socioculturals com el màxim exponent d’aquesta manera de governar. "L’equipament ja ha costat més de mig milió d’euros i continua a mig construir, sense prestar cap servei a la ciutadania i sense cap calendari clar d’acabament", afirma ERC, afegint que "tot i que l’Ajuntament ha rebut 446.933 € del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC), que el govern municipal havia anunciat que servirien per acabar la segona fase del Centre de Fires durant el 2025, la realitat és que no hi ha cap previsió real d’execució, i tot apunta que l’obra no estarà acabada tampoc el 2026". Els republicans troben que "aquesta situació no només immobilitza recursos públics, sinó que genera un cost econòmic recurrent per al municipi: cada any que el Centre de Fires no està operatiu, l’Ajuntament ha de gastar més de 30.000 € en el lloguer d’una carpa per poder celebrar la Festa Major, el Carnaval o l’Street Food, activitats que haurien de tenir lloc en aquest equipament".
La resposta
Segons el portaveu del grup municipal d’ERC, Guillem Cusí, "portem gairebé deu anys de sociovergència, que no ha significat res més que mala planificació, mala gestió i mala execució en el vessant econòmic i d’inversions".
Per la seva banda, l’alcaldessa de Junts, Núria Escarpanter, discrepa d’aquesta opinió. "M’agradaria que Esquerra digués exactament en què s’ha fallat, ja que totes les inversions que hem promès s’han dut a terme. La sala polivalent rebrà els diners l’any 2028", afirma Escarpanter, la qual afegeix que "quan els ingressos no arriben en el moment que un espera, s’entra en el pla de sanejament aplicant mesures".
