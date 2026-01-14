Polèmica
La CUP demana la dimissió de l'alcaldessa de Cadaqués per "mentir" i "irregularitats" en un habitatge turístic seu
La formació registra l'entrada d'uns 70 HUT's que operen "il·legalment", un dels quals el de Pia Serinyana
Gerard Vilà
L'Assemblea per Cadaqués-CUP ha demanat la dimissió de l'alcaldessa de Cadaqués, Pia Serinyana, per mentir en la concessió d'una pròrroga pel pas de camions pel Parc Natural del Cap de Creus a l'empresa que està construint un hotel de luxe al municipi. La formació assenyala que Serinyana els va dir que havia expedit la pròrroga, quan li van demanar per què seguien passant camions quan el termini s'havia acabat. Ara la CUP assenyala que l'Ajuntament no respon a les peticions, perquè la pròrroga només la pot expedir el parc, que només ha concedit permisos puntuals. A més des de la formació asseguren que entre la setantena de pisos turístics "il·legals" hi ha el que gestiona la mateixa Serinyana.
Segons assegura el membre de la CUP a Cadaqués, Xesco Vallverdú, el termini màxim de pas de camions per l'espai natural del Cap de Creus, que comença a tocar de l'hotel, es va acabar i van comprovar que seguien passant camions. Va ser aleshores quan Vallverdú va reclamar per què seguien passant els camions i Serinyana els va dir que el motiu era que havia atorgat una pròrroga "que només pot donar el parc natural". "Això demostra que ens va mentir i per això no respon les peticions que se li han fet des del GAIP", assenyala el diputat de la CUP al Parlament, Dani Cornellà.
L'altre motiu pel que li demanen la dimissió és que, diu la formació, han fet un cribratge dels habitatges turístics il·legals que operen a la localitat i han detectat que n'hi ha una setantena que han denuncia a l'Agència Tributària.
Entre aquests, Cornellà i Vallverdú asseguren que hi ha el de Serinyana, en el que hauria de viure la seva filla. "Va fent titulars dient que lluita contra la massificació turística al poble i té un pis turístic il·legal", assenyalen.
Per tot plegat, Cornellà i Vallverdú han entrat a registre de l'Ajuntament de Cadaqués una sèrie de documents que "demostren que l'alcaldessa ha mentit i comet irregularitats".
Entre aquests documents, hi ha l'explicació de l'habitatge que figura com a "llar compartida" però que "opera clarament com a pis turístic". En aquest sentit, Cornellà recorda que per ser considerada llar compartida cal que el propietari convisqui amb els inquilins.
Denúncia de SOS Costa Brava
A finals de novembre de l'any passat, SOS Costa Brava va denunciar que el POUM de Cadaqués obria la porta a una "urbanització massiva" i que permet construir fins a 700 habitatges nous. L'entitat ecologista, Salvem Cadaqués i Amics de la Natura de Cadaqués veuen amb "preocupació creixent" el model urbanístic que planteja perquè, a banda dels nous immobles, també hi ha plans parcials i projectes vitals que "transformarien de manera irreversible el poble i el seu entorn".
Les entitats sostenen que el nou POUM és "una aberració urbanística" que "posa en risc la identitat, el paisatge i la sostenibilitat de Cadaqués".
