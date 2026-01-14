Successos
Un cotxe xoca contra una barricada dels pagesos a l'AP-7 a Pontós i queda inutilitzat
La parella es dirigia d’urgència a l’hospital de Figueres per una situació familiar greu i assegura que els agricultors els van deixar passar, però sense advertir-los dels elements a la via
Un cotxe va patir un accident de trànsit el 8 de gener, quan faltaven uns deu minuts per a les quatre de la matinada, al terme municipal de Pontós. El succés es va produir el primer dia del tall de l’AP-7, després que pagesos s’instal·lessin a la via amb tractors per protestar per l'acord comercial de la Unió Europea amb Mercosur.
Una parella gironina es va trobar la carretera ocupada i tallada de manera inesperada. L’home, que és mosso d’esquadra, assegura que va parlar amb els agricultors i els va explicar la situació d’urgència en què es trobaven: havien d’arribar com més aviat millor a l’hospital de Figueres per una situació familiar greu. Segons relata, els havien avisat que el pare de la seva parella es trobava en estat crític i que li quedaven poques hores de vida. Els pagesos, afirma, van comprendre la petició i els van permetre continuar la marxa.
Poc després, però, abans d’arribar al quilòmetre -entre el 31 i el 32 en sentit nord- es van trobar amb una barricada a la via. L’home explica que hi havia ferralla escampada a terra, en una zona completament fosca i sense cap mena de senyalització ni persones que advertissin del perill. En impactar contra aquests elements, el vehicle va acabar "volant" i encastat contra uns pneumàtics.
El cotxe inutilitzat
El cotxe va patir danys importants i diversos indicadors del quadre de comandament es van encendre en vermell. Tot i l’impacte, van comprovar que es trobaven bé. La dona va patir lesions lleus, però van decidir continuar fins a Figueres malgrat l’estat del vehicle. Un cop a l’hospital, a la zona d’aparcament dels pacients de diàlisi, situada a l’avinguda Olímpia, el vehicle va començar a "treure fum i va quedar completament aturat", afirma el mosso que destaca que ha quedat inutilitzat.
Finalment, la dona va poder acomiadar-se del seu pare, que va morir hores després. L’endemà, el 9 de gener, va acudir a Urgències del CUAP Güell, on va ser atesa per dolors lumbars i cervicals derivats de l’accident, segons consta a l’informe mèdic al qual ha tingut accés Diari de Girona, del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ.
