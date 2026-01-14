Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Agricultura

Castelló d'Empúries suspèn la Fira del Camp a la Taula com a mostra de suport a la pagesia

S'havia de celebrar el diumenge 18 de gener i l'Ajuntament ja havia anunciat que s'ajornava, però aquest 13 de gener ha comunicat que l'anul·lava

Celebració del Pagès de ferro a Castelló d'Empúries, en el marc de la fira del Camp a la Taula 2025.

Celebració del Pagès de ferro a Castelló d'Empúries, en el marc de la fira del Camp a la Taula 2025. / Eduard Martí

Redacció

Redacció

Castelló d'Empúries

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha suspès la Fira del Camp a la Taula, prevista per al diumenge 18 de gener, com a “mostra de suport al sector de la pagesia, que actualment travessa una situació especialment difícil”, segons ha informat en un comunicat.

Des del consistori assenyalen que el municipi ha estat un dels punts afectats per la dermatosi nodular contagiosa i afegeixen que, en aquest context, se sumen a les demandes del sector agrari i a les mobilitzacions que s’estan produint arreu del territori. Entre altres qüestions, es mostren contraris a l’acord amb el Mercosur, a les retallades de la Política Agrària Comuna (PAC), als protocols de sanitat animal que consideren “sense sentit”, així com a l’excés de burocràcia i a la pressió del mercat.

Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament ha considerat oportú “suspendre la celebració de la fira. En un primer comunicat el consistori va anunciar que s'ajornava "fins que el context del sector millori i permeti dur-la a terme en les condicions adequades”, però finalment aquest dimarts 13 de gener ha anunciat que se suspenia.

El consistori ha conclòs el comunicat agraint “la comprensió de totes les persones, entitats i professionals implicats”.

