Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Pagesia reunió IllaMor Pepitu GifreSuïcidi jovesPreu m2 EmpordàPagesos Alt EmpordàCàmeres LlançàAtracaments Figueres
instagramlinkedin

Successos

Troben entre matolls un cotxe robat a Vilamalla que havia fugit d'un control a Llançà

El vehicle havia estat sostret el 28 de desembre i ha estat localitzat en una zona de difícil accés aquest dilluns

El cotxe recuperat per la Policia Local de Llançà.

El cotxe recuperat per la Policia Local de Llançà. / Policia Local de Llançà

Redacció

Redacció

Llançà

La Policia Local de Llançà ha recuperat aquest dilluns un vehicle que havia estat sostret el passat 28 de desembre a Vilamalla, després d’una actuació iniciada durant un control policial a l’entrada del municipi.

Segons informa la Policia Local de Llançà, els fets es remunten al 29 de desembre, quan agents de la Policia Local realitzaven un control de pas i van donar l’ordre d’aturar un vehicle. Tot i que inicialment va reduir la velocitat i semblava que s’aturaria, el conductor va accelerar sobtadament, va fer una maniobra evasiva i es va donar a la fugida.

Els agents van iniciar un seguiment del vehicle fins a la zona de les Mines, a l’antiga fàbrica de feldespats, però en aquell punt se’n va perdre el rastre a causa dels aiguats d’aquella setmana i del mal estat dels camins.

Localitzat en una zona de difícil accés

Aquest dilluns, però, la Policia Local ha pogut localitzar el vehicle en una zona de paratge natural de difícil accés, amagat darrere d’uns matolls. Un cop recuperat, ha estat traslladat al dipòsit municipal.

Les diligències del cas s’han traspassat als Mossos de Figueres. Paral·lelament, s’ha informat el propietari del vehicle, que pròximament el podrà recuperar i que ha expressat el seu agraïment a la Policia Local per la feina feta.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Atracaments a Figueres
  2. Els pagesos de l'Empordà aixequen el tall a l'AP-7 després de cinc dies amb l'autopista bloquejada
  3. Roben un cotxe a Saragossa, xoquen amb una autocaravana a Capmany i el conductor dona positiu en drogues
  4. La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
  5. Ens ha deixat l'empordanès Pepitu Gifre, a l'edat de 105 anys, un dels darrers soldats de la Lleva del Biberó
  6. Primer temps a l’Institut Ramon Muntaner de Figueres: professor, director
  7. La neboda del missioner empordanès Joan Alsina immortalitza el seu llegat en un llibre: “Mentre la gent parli d’ell, no morirà”
  8. Pagesos a l'Empordà, geopolítica (i diners) a Amèrica Llatina

L'home mort en caure per un desnivell a l'Alt Garrotxa és Joan Pineda, artesà del boix vinculat a Cadaqués

L'home mort en caure per un desnivell a l'Alt Garrotxa és Joan Pineda, artesà del boix vinculat a Cadaqués

El Bellcaire s’emporta el derbi i no perd la pista de l’Empuriabrava

El Bellcaire s’emporta el derbi i no perd la pista de l’Empuriabrava

La premiada Mar Bosch obre un intens inici d’any literari a la llibreria Vitel·la de l’Escala

La premiada Mar Bosch obre un intens inici d’any literari a la llibreria Vitel·la de l’Escala

Defuncions del 13 de gener de 2026 a l'Alt Empordà

Defuncions del 13 de gener de 2026 a l'Alt Empordà

Enquesta: el 53% dels catalans serien partidaris de tenir un exèrcit en cas d’independència

Enquesta: el 53% dels catalans serien partidaris de tenir un exèrcit en cas d’independència

Aranzels, contractes públics, matèries primeres...: les claus de l’acord entre la UE i els països del Mercosur

Aranzels, contractes públics, matèries primeres...: les claus de l’acord entre la UE i els països del Mercosur

Casa Gourmet presenta al gener una selecció especial de vins de Navarra

Casa Gourmet presenta al gener una selecció especial de vins de Navarra

Von der Leyen firmarà l’acord del Mercosur dissabte, però busca l’aval de l’Eurocambra per aplicar-lo provisionalment

Von der Leyen firmarà l’acord del Mercosur dissabte, però busca l’aval de l’Eurocambra per aplicar-lo provisionalment
Tracking Pixel Contents