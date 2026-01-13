Successos
Troben entre matolls un cotxe robat a Vilamalla que havia fugit d'un control a Llançà
El vehicle havia estat sostret el 28 de desembre i ha estat localitzat en una zona de difícil accés aquest dilluns
La Policia Local de Llançà ha recuperat aquest dilluns un vehicle que havia estat sostret el passat 28 de desembre a Vilamalla, després d’una actuació iniciada durant un control policial a l’entrada del municipi.
Segons informa la Policia Local de Llançà, els fets es remunten al 29 de desembre, quan agents de la Policia Local realitzaven un control de pas i van donar l’ordre d’aturar un vehicle. Tot i que inicialment va reduir la velocitat i semblava que s’aturaria, el conductor va accelerar sobtadament, va fer una maniobra evasiva i es va donar a la fugida.
Els agents van iniciar un seguiment del vehicle fins a la zona de les Mines, a l’antiga fàbrica de feldespats, però en aquell punt se’n va perdre el rastre a causa dels aiguats d’aquella setmana i del mal estat dels camins.
Localitzat en una zona de difícil accés
Aquest dilluns, però, la Policia Local ha pogut localitzar el vehicle en una zona de paratge natural de difícil accés, amagat darrere d’uns matolls. Un cop recuperat, ha estat traslladat al dipòsit municipal.
Les diligències del cas s’han traspassat als Mossos de Figueres. Paral·lelament, s’ha informat el propietari del vehicle, que pròximament el podrà recuperar i que ha expressat el seu agraïment a la Policia Local per la feina feta.
