Transport
Trànsit complicat a l'Alt Empordà: retencions a la C-31, a la C-26 i a l'NII
L'AP-7 continua tallada per la reparació de danys i hi ha retencions a l'N-II, a la C-26 i a la C-31
L'estat del trànsit a l'Alt Empordà està essent complicat aquest migdia. L'AP-7 des de Borrassà fins a Vilademuls continua tallada de la sortida de Borrassà a Vilademuls per la reparació de danys a la via després que els pagesos de la comarca tallessin l'autopista a l'altura de Pontós durant 5 dies. En sentit nord s'han reobert poc abans de les 16 h dos carrils un cop han finalitzat les tasques de reparació de la via.
Pel que fa a l'N-II hi ha circulació amb retencions entre Bàscara i Vilademuls en sentit Nord del quilòmetre 736,00 al 731,00. En el tram entre Vilamalla i Figueres hi ha congestions en sentit Sud del punt quilomètric 748,50 al 755,00.
A la C-31 se cirucla amb retencions en el tram del Far d'Empordà a Torroella de Fluvià en sentit Nord.
Finalment, a la C-26 se circula amb retencions en sentit Oest entre Ordis i Navata a l'accés a l'N-260, en el punt quilomètric 263,00 - 265,00. Per altra banda, hi ha un embús entre Borrassà i Ordis en sentit Est en el punt quilomètric 270,50 - 266,00.
Per a més informació podeu consultar en directe l'estat del trànsit a la web del Servei Català de Trànsit.
