Fi de les protestes
Un tram de l'AP-7 a l'Empordà continua tallat per la reparació de la via després de les protestes de la pagesia
És el trajecte que va de Borrassà a Vilademuls
L'AP-7 entre Borrassà i Vilademuls continua tallada en tots dos sentits per les obres de reparació de la via després de les protestes de la pagesia contra l'acord entre la UE i el Mercosur. Segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT), s'hi fan desviaments senyalitzats. També continua tallada la C-16 entre Casserres i Berga.
Aquest dilluns al vespre, els pagesos van aixecar el tall que des de fa cinc dies tenia bloquejada l'autopista AP-7 a Pontós, en protesta per l'acord del Mercosur i la política agrària europea. Prop d'una cinquantena de manifestants que encara quedaven a la calçada van començat a recollir "amb el cap ben alt" tota la instal·lació que s'havia preparat i van anar marxant progressivament amb els seus tractors.
Un cop acabada la reunió amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, amb els representants de Revolta Pagesa, aquests van trucar als seus companys dels diferents talls per tal d'informar-los del resultat de la trobada. Després d'una petita assemblea, els pagesos empordanesos i gironins van decidir aixecar el tall a l'AP-7.
