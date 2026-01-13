Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Llançà comença a instal·lar càmeres de videovigilància a les urbanitzacions

Les primeres s'han col·locat a les carreteres de Portbou i del Port de la Selva

Un operari instal·lant una de les càmeres de videovigilància.

Un operari instal·lant una de les càmeres de videovigilància. / Ajuntament de Llançà

Marc Testart

Marc Testart

Llançà

L’Ajuntament de Llançà s’ha marcat com a màxima prioritat la iniciativa de protegir amb equips de videovigilància les urbanitzacions que hi ha als afores del centre de la vila. "Des de l’Ajuntament de Llançà, continuem complint els compromisos adquirits, incidint de manera clara en la millora de la seguretat al municipi, una prioritat de la gestió municipal. Actualment, ja s’han instal·lat dos dels tres punts previstos de càmeres de videovigilància, una mesura que reforça la tasca de la Policia Local de Llançà i de la resta de cossos policials que vetllen per la seguretat ciutadana", declara l’alcaldessa llançanenca, Núria Escarpanter.

Els punts ja instal·lats són la carretera de Portbou, a accés a Grifeu; i la carretera del Port de la Selva, al carrer Balmes. Pròximament, actuaran a la zona de Sant Carles. Amb aquesta actuació, Escarpanter assegura que avancen de manera progressiva en l’augment dels recursos destinats a la seguretat, amb l’objectiu de prevenir actes incívics, millorar la convivència i garantir un municipi més segur per a tothom. "La seguretat és i continuarà sent una línia prioritària de l’acció política municipal", ha manifestat l’alcaldessa llançanenca.

Visita de Miquel Marcè

El director dels Serveis Territorials d’Educació a Girona, Miquel Marcè, es va reunir, la setmana passada, a l’Ajuntament amb el director de l’institut municipal acompanyant de la regidora d’Ensenyament, Sílvia Barris, i de Núria Escarpanter.

Notícies relacionades i més

Durant la trobada, van posar sobre la taula diversos assumptes relacionats amb l’ensenyament al municipi, així com la situació i el context del cicle formatiu d’olis i vins, que actualment s’imparteix a Llançà, valorant-ne els diferents escenaris i la seva vinculació amb el territori.

