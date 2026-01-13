Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Pagesia reunió IllaMor Pepitu GifreSuïcidi jovesPreu m2 EmpordàPagesos Alt EmpordàCàmeres LlançàAtracaments Figueres
instagramlinkedin

Necrològica

L'home mort en caure per un desnivell a l'Alt Garrotxa és Joan Pineda, artesà del boix vinculat a Cadaqués

Era propietari d'una botiga d'artesania a la població altempordanesa, on passava les temporades d'estiu

Joan Pineda Badosa.

Joan Pineda Badosa. / Facebook de Joan Pineda Badosa

Redacció

Redacció

Cadaqués

L’home de 70 anys que va morir aquest dilluns en caure per un desnivell a la Vall d’Hortmoier, a l’Alta Garrotxa, és Joan Pineda Badosa, artesà del boix vinculat a Cadaqués, segons ha avançat el diari El Punt Avui.

Pineda vivia a Sant Pau, on tenia un negoci de venda d’artesania, però també era propietari d'una botiga a Cadaqués, on passava les temporades d’estiu. Nascut a Sarrià de Ter, en l’àmbit professional va exercir com a tècnic al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. En l’etapa en què Ramon Canadell va ser alcalde, va formar part del consistori de Santa Pau com a regidor, amb responsabilitats a les àrees d’Ensenyament i de Festes. També va tenir un paper rellevant dins del grup cultural i esportiu Passabigues, entitat impulsora de curses populars i implicada en la recuperació d’ermites i d’espais d’interès. Tot i que en un moment donat va intentar obrir-se camí en el sector de l’hostaleria, finalment va reprendre el seu ofici artesanal.

Va caure en caure d'un desnivell d'uns vuit metres

Segons ha anvançat Diari de Girona, del mateix grup editorial que EMPORDÀ, Pineda va caure en caure d'un desnivell d'uns vuit metres d'alçada, mentre feia llenya i tasques de neteja forestal. La víctima estava treballant amb un acompanyant quan, per causes que s'investiguen, el terreny va cedir i es van precipitar uns vuit metres d'alçada fins a acabar a una riera on va morir.

Notícies relacionades i més

En la caiguda, l'altre afectat va quedar ferit i els equips d'emergència el van poder rescatar en vida i traslladar a l'hospital d'Olot on va ingressar. Fins a la zona s'hi van desplaçar els Bombers, efectius del SEM i els Mossos d'Esquadra que tracten el succés com un accident.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Atracaments a Figueres
  2. Els pagesos de l'Empordà aixequen el tall a l'AP-7 després de cinc dies amb l'autopista bloquejada
  3. Roben un cotxe a Saragossa, xoquen amb una autocaravana a Capmany i el conductor dona positiu en drogues
  4. La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
  5. Ens ha deixat l'empordanès Pepitu Gifre, a l'edat de 105 anys, un dels darrers soldats de la Lleva del Biberó
  6. Primer temps a l’Institut Ramon Muntaner de Figueres: professor, director
  7. La neboda del missioner empordanès Joan Alsina immortalitza el seu llegat en un llibre: “Mentre la gent parli d’ell, no morirà”
  8. Pagesos a l'Empordà, geopolítica (i diners) a Amèrica Llatina

L'home mort en caure per un desnivell a l'Alt Garrotxa és Joan Pineda, artesà del boix vinculat a Cadaqués

L'home mort en caure per un desnivell a l'Alt Garrotxa és Joan Pineda, artesà del boix vinculat a Cadaqués

El Bellcaire s’emporta el derbi i no perd la pista de l’Empuriabrava

El Bellcaire s’emporta el derbi i no perd la pista de l’Empuriabrava

La premiada Mar Bosch obre un intens inici d’any literari a la llibreria Vitel·la de l’Escala

La premiada Mar Bosch obre un intens inici d’any literari a la llibreria Vitel·la de l’Escala

Defuncions del 13 de gener de 2026 a l'Alt Empordà

Defuncions del 13 de gener de 2026 a l'Alt Empordà

Enquesta: el 53% dels catalans serien partidaris de tenir un exèrcit en cas d’independència

Enquesta: el 53% dels catalans serien partidaris de tenir un exèrcit en cas d’independència

Aranzels, contractes públics, matèries primeres...: les claus de l’acord entre la UE i els països del Mercosur

Aranzels, contractes públics, matèries primeres...: les claus de l’acord entre la UE i els països del Mercosur

Casa Gourmet presenta al gener una selecció especial de vins de Navarra

Casa Gourmet presenta al gener una selecció especial de vins de Navarra

Von der Leyen firmarà l’acord del Mercosur dissabte, però busca l’aval de l’Eurocambra per aplicar-lo provisionalment

Von der Leyen firmarà l’acord del Mercosur dissabte, però busca l’aval de l’Eurocambra per aplicar-lo provisionalment
Tracking Pixel Contents