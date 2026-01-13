Necrològica
L'home mort en caure per un desnivell a l'Alt Garrotxa és Joan Pineda, artesà del boix vinculat a Cadaqués
Era propietari d'una botiga d'artesania a la població altempordanesa, on passava les temporades d'estiu
L’home de 70 anys que va morir aquest dilluns en caure per un desnivell a la Vall d’Hortmoier, a l’Alta Garrotxa, és Joan Pineda Badosa, artesà del boix vinculat a Cadaqués, segons ha avançat el diari El Punt Avui.
Pineda vivia a Sant Pau, on tenia un negoci de venda d’artesania, però també era propietari d'una botiga a Cadaqués, on passava les temporades d’estiu. Nascut a Sarrià de Ter, en l’àmbit professional va exercir com a tècnic al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. En l’etapa en què Ramon Canadell va ser alcalde, va formar part del consistori de Santa Pau com a regidor, amb responsabilitats a les àrees d’Ensenyament i de Festes. També va tenir un paper rellevant dins del grup cultural i esportiu Passabigues, entitat impulsora de curses populars i implicada en la recuperació d’ermites i d’espais d’interès. Tot i que en un moment donat va intentar obrir-se camí en el sector de l’hostaleria, finalment va reprendre el seu ofici artesanal.
Va caure en caure d'un desnivell d'uns vuit metres
Segons ha anvançat Diari de Girona, del mateix grup editorial que EMPORDÀ, Pineda va caure en caure d'un desnivell d'uns vuit metres d'alçada, mentre feia llenya i tasques de neteja forestal. La víctima estava treballant amb un acompanyant quan, per causes que s'investiguen, el terreny va cedir i es van precipitar uns vuit metres d'alçada fins a acabar a una riera on va morir.
En la caiguda, l'altre afectat va quedar ferit i els equips d'emergència el van poder rescatar en vida i traslladar a l'hospital d'Olot on va ingressar. Fins a la zona s'hi van desplaçar els Bombers, efectius del SEM i els Mossos d'Esquadra que tracten el succés com un accident.
