Reciclatge
El govern atorga 119.417 euros en ajuts a l'Alt Empordà per impulsar la recollida selectiva
Quatre municipis altempordanesos i el Consell Comarcal reben subvencions dins una convocatòria de l'Agència de Residus de Catalunya que reparteix prop de 9,4 milions a Catalunya
L'Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha resolt atorgar subvencions a 79 sol·licitants dels ajuts per fomentar la recollida selectiva. En el conjunt de la convocatòria, hi ha 75 ens locals d'arreu de Catalunya (sobretot ajuntaments i consells comarcals) i quatre comerços i serveis. A l'Alt Empordà, l'ARC ha atorgat un total de 119.417 euros. Els beneficiaris i les quantitats concedides són els següents:
- Ajuntament de Lladó - 8.768,63 euros
- Ajuntament de Portbou - 26.230,38 euros
- Ajuntament de la Vajol - 3.716,39 euros
- Ajuntament de Vilamaniscle - 3.875,13 euros
- Consell Comarcal de l'Alt Empordà - 76.826,77 euros
9,4 milions d'euros a tot Catalunya
A escala catalana, la línia d'ajuts suma prop de 9,4 milions d'euros (gairebé la totalitat del pressupost), mentre que l'import destinat a comerços i serveis és de 124.000 euros.
L'objectiu de la convocatòria és finançar actuacions que contribueixin a impulsar projectes de recollida selectiva eficients de les diferents fraccions dels residus municipals. Es tracta d'iniciatives d'alta eficiència, com ara la recollida selectiva de bioresidus, projectes d'autocompostatge, la recollida d'olis de cuina usats o la recollida selectiva de residus tèxtils. En general, el percentatge màxim de finançament per a cadascuna de les actuacions sol·licitades i justificades és del 90% de l'import acceptat com a elegible.
En el cas dels ens locals, s'ha prioritzat que els projectes impliquessin un canvi del sistema de recollida selectiva i que anessin acompanyats de mesures com l'establiment d'una taxa justa o la limitació de l'aportació de la fracció resta. Pel que fa als comerços i serveis, s'han valorat especialment les sol·licituds que comportaven la implantació de sistemes per recollir la fracció orgànica de manera més eficient.
- Els pagesos de l'Empordà aixequen el tall a l'AP-7 després de cinc dies amb l'autopista bloquejada
- Roben un cotxe a Saragossa, xoquen amb una autocaravana a Capmany i el conductor dona positiu en drogues
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- Ens ha deixat l'empordanès Pepitu Gifre, a l'edat de 105 anys, un dels darrers soldats de la Lleva del Biberó
- Primer temps a l’Institut Ramon Muntaner de Figueres: professor, director
- Pagesos a l'Empordà, geopolítica (i diners) a Amèrica Llatina
- Màxima crescuda de reserves d'aigua al pantà de Darnius-Boadella
- L’Anxova Milionària de l’Escala reparteix prop de 700.000 euros a la Loteria del Nen