Medi ambient
La Generalitat aprova expropiar l'estany de Vilaüt dels Aiguamolls de l'Empordà
El Govern té previst portar a terme la recuperació de l'espai natural que passarà a ser de titularitat pública després d'anys d'intents
Carme Vilà
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i Portaveu, Sílvia Paneque, ha anunciat l'acord de Govern pel qual es declara l’ocupació urgent dels béns i els drets afectats d’expropiació per l’execució de les actuacions d’interès públic de recuperació de l’estany de Vilaüt situat dins la reserva integral del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, al terme de Pau, i amb 29 hectàrees. L'objectiu és poder gestionar l'espai natural on s'espera portar a terme un projecte de conservació i garantir-ne l'aigua.
Paneque s'ha referit a paraules del Secretari de Transició Ecològica i exdirector del Parc dels Aiguamolls, Jordi Sagartal, qui considera l'estany "una de les joies en l'àmbit d'aigua de massa d'aigua dolça dels Aiguamolls".
El parc el defineix com a "l’últim record de l’antic estany de Castelló, que ocupava una gran extensió de la plana". Un cop dessecada la zona, "la part més fonda de la cubeta de l’estany encara avui queda inundada de manera més o menys permanent, essent un refugi de tranquil·litat per a moltes espècies que hi podem trobar segons les estacions de l’any".
"Aquesta actuació es ve parlant des de 1984, ha tingut diferents casuístiques, però l'estat de biodiversitat i l'estat de les masses d'aigua recomanaven una actuació urgent", ha declarat Sílvia Paneque.
Mesures als terrenys
Es van començar a portar a terme accions el 2008 i el 2023 es va presentar un projecte de restauració. Però la finca estava en mans privades i hi havia hagut problemes en la gestió i acords possibles. Això va suposar que en algunes ocasions no es pogués aportar-hi aigua per regenerar-lo.
El gener de 2023 la Generalitat va anunciar que havia començat l'expropiació forçosa per recuperar l'espai perquè s'havia intentat comprar els terrenys i explorat l'opció de fer una permuta però no havia estat possible tancar cap acord.
Ara el Govern, deia Paneque, n'obté la titularitat pública i treballarà per la seva conservació, garantir l'aigua i accions de control sobre la flora invasora que permetran recuperar l'espai.
Tot i que amb els darrers episodis de llevantada l’estany ha tornat a recuperar un cert nivell d’aigua, l’objectiu del projecte de restauració és garantir de forma regular períodes d’inundació adequats i amb aigua de qualitat. Per fer-ho, es compta amb la concessió actual disponible per part de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de 17.000 m³/any amb aigua procedent del regadiu del marge esquerre de la Muga. També s’actuarà sobre la flora invasora i es regularà la pastura de manera adequada.
