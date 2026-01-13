Eva Trias (l'Escala) i Iván Gascón (Roses) seran els representants d’Ara Pacte Local a la demarcació de Girona
Els dos són regidors als respectius municipis per Alternativa per l'Escala i Lliures, respectivament.
Eva Trias, de l’Escala, i Iván Gascón, de Roses, han estat escollits representants territorials d’Ara Pacte Local (APL) a la demarcació de Girona. El nomenament es va fer el passat dissabte durant una jornada de treball del partit celebrada a Vilobí d’Onyar, en el marc de les trobades internes de la formació de cara a les eleccions municipals de 2027.
L’acte de Vilobí es va iniciar amb una sessió formativa sobre comunicació i noves tecnologies a càrrec de Xavier Tomàs, centrada en les eines actuals de comunicació política. Posteriorment, Marc Solsona i David Bonvehí van intervenir per abordar qüestions polítiques i ideològiques relacionades amb el projecte d’Ara Pacte Local.
La trobada va concloure amb un dinar de treball que va permetre continuar l’intercanvi d’opinions entre els assistents. Segons fonts de la formació, la jornada s’inscriu en el procés de definició del projecte municipalista del partit i en la preparació de les pròximes eleccions locals.
