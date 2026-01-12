Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Pagesia reunió IllaMor Pepitu GifreSuïcidi jovesPreu m2 Empordà
instagramlinkedin

Protesta

Els pagesos confien que Illa expressi el seu "suport inequívoc" al sector i avisen que si no convocaran nous talls

Revolta Pagesa mostra "mà estesa", però reclama "compromisos clars i garanties de compliment"

VÍDEO | Tall dels pagesos a l'AP-7 a l'altura de Pontós.

VÍDEO | Tall dels pagesos a l'AP-7 a l'altura de Pontós.

ACN

ACN

Pontós

Revolta Pagesa confia que el president de la Generalitat, Salvador Illa, expressi el seu "suport inequívoc" al sector i avisa que si no es veuran "obligats" a mantenir els talls que encara continuen actius i a convocar-ne de nous. En un comunicat hores abans de la reunió amb Illa, prevista per aquesta tarda a les 16.45h al Palau de la Generalitat, el col·lectiu ha mostrat" mà estesa", però ha continuat reclamant "compromisos clars i garanties de compliment". Aquest dilluns al matí els pagesos han aixecat la protesta del Port de Tarragona (A-27), fet que consideren un "gest de bona voluntat", però mantenen actius els talls de l'AP-7 i l'N-II a l'Alt Empordà, la C-16 al Berguedà i la C-38 al Coll d'Ares (Ripollès).

"Confiem que el president mostri una clara determinació, que expressi un suport inequívoc al sector agrari i que ratifiqui i garanteixi les mesures ofertes pel Govern", afirma Revolta Pagesa. En aquesta línia, insisteixen que volen que Illa "es posi al costat del sector agrari i assumeixi un compromís directe amb la pagesia catalana".

Des de Tarragona, el president del Gremi de la Pagesia, Joan Regolf, ha assegurat que han marxat "mig contents" a l'espera de la trobada. Així, ha indicat que el sector se sent "decebut i traït" per l'acord de la UE amb el Mercosur, que és la reivindicació de les mobilitzacions que van començar dijous.

A Pontós, el portaveu del Gremi de la Pagesia a Girona, Jordi Ginabreda, ha considerat que l'executiu "no dona prou suport" al conseller Ordeig i ha avisat que, si no ho fa, "tenen provisions per dies". "La gent està animada, perquè ens hi juguem molt", ha remarcat.

A la Catalunya Central, el portaveu de Revolta Pagesa a Osona, Guillem Solà, ha considerat que el conseller Ordeig "no és un interlocutor vàlid perquè tot depèn del Ministeri".

Notícies relacionades i més

Aquest dilluns és el cinquè dia de mobilitzacions dels pagesos, que dormen al ras en senyal de protesta per l'acord de la UE amb el Mercosur.  

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Primer temps a l’Institut Ramon Muntaner de Figueres: professor, director
  2. Veïns de l'Alt s'afegeixen a la protesta pagesa a l'AP-7 a Pontós
  3. Els pagesos de l'Empordà passen la tercera nit tallant carreteres per l'acord de la UE amb el Mercosur
  4. Ethèric, el vi de l'Empordà que explica una història i ha guanyat un premi per la seva etiqueta 'etèrica
  5. L’ampliació del Museu el Joguet de Catalunya a Figueres comença a caminar per a reforçar la 'Ciutat dels Museus
  6. Desapareix una dona de 78 anys a Roses
  7. Roben un cotxe a Saragossa, xoquen amb una autocaravana a Capmany i el conductor dona positiu en drogues
  8. Màxima crescuda de reserves d'aigua al pantà de Darnius-Boadella

El patronat de la Fundació ”la Caixa” renova la presidència d’Isidre Fainé per quatre anys més

El patronat de la Fundació ”la Caixa” renova la presidència d’Isidre Fainé per quatre anys més

Condemnada a 20 anys per un crim de 118 punyalades: “Va voler presentar el meu fill com un maltractador”

Condemnada a 20 anys per un crim de 118 punyalades: “Va voler presentar el meu fill com un maltractador”

El 83% dels professors asseguren que el clima a les aules és conflictiu: "Només aspiro a sobreviure fins a la jubilació"

El 83% dels professors asseguren que el clima a les aules és conflictiu: "Només aspiro a sobreviure fins a la jubilació"

El CER l’Escala no té res a fer a la pista del líder, el Priego

El CER l’Escala no té res a fer a la pista del líder, el Priego

El Figueres es veu obligat a mirar cap a baix després d'una nova derrota

El Figueres es veu obligat a mirar cap a baix després d'una nova derrota

Figueres genera una injecció de 345.000 euros als comerços gràcies a la campanya del vals descompte de 20 euros

Figueres genera una injecció de 345.000 euros als comerços gràcies a la campanya del vals descompte de 20 euros

La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir

La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir

"Mercosur: 'O hi cabem tots, o no hi cap ni Déu'"

"Mercosur: 'O hi cabem tots, o no hi cap ni Déu'"
Tracking Pixel Contents